元テレビ局員が解説「鰻の成瀬」急拡大と大量閉店の裏にあるフランチャイズの闇
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下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「フランチャイズの恐ろしい罠。「出店のしやすさ」に飛びついた加盟店を待ち受ける残酷な末路 【M&A 鰻の成瀬 ビジネス】」を公開した。動画全体で「鰻の成瀬」の急成長と大量閉店の謎について、フランチャイズビジネスの仕組みやメディアの構造から独自の視点で解説している。
動画で下矢氏は、うな重を1,600円で提供する「鰻の成瀬」が3年間で約400店舗まで急拡大した一方、直近の公式発表では270店舗ほどに減少しているデータを示し、その背景を解説した。同社は職人不要の専用調理器具を導入し、少人数での運営を可能にしたことで出店ハードルを大幅に下げた。しかし、下矢氏は「増やしやすい理由と減りやすい理由が一緒」と語り、立地の制約が緩く、飲食店に向かない場所でも開業できることが、そのまま撤退のしやすさにつながっていると指摘する。
また、2025年の決算で売上が20億円、営業利益率が2.6%で最終赤字となっているデータに触れ、「経営状態が良くなく、実際は赤字だった」と説明。今年3月に5,800万円で買収された事実を挙げ、買収元の貸付金を含めても実質3億円程度の価値であり、企業規模に比べて安価であることを明かした。
赤字企業がメディアで幾度も称賛された理由について、下矢氏は「テレビが好む材料がてんこ盛りだった」と分析。1,600円という視聴者が手を伸ばしやすい絶妙なお得感や、うなぎという分かりやすい映像素材が好まれたことに言及した。それに加え、「テレビ番組の制作者はテレビを作る専門家であり、ビジネスのプロではない」と語り、店舗数の増加だけで経営が好調だと推測してしまうメディアの構造的な問題を提起した。最後は、出店のしやすさに潜むリスクと、急成長ビジネスの実態を捉える難しさを語って余韻を残した。
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動画で下矢氏は、うな重を1,600円で提供する「鰻の成瀬」が3年間で約400店舗まで急拡大した一方、直近の公式発表では270店舗ほどに減少しているデータを示し、その背景を解説した。同社は職人不要の専用調理器具を導入し、少人数での運営を可能にしたことで出店ハードルを大幅に下げた。しかし、下矢氏は「増やしやすい理由と減りやすい理由が一緒」と語り、立地の制約が緩く、飲食店に向かない場所でも開業できることが、そのまま撤退のしやすさにつながっていると指摘する。
また、2025年の決算で売上が20億円、営業利益率が2.6%で最終赤字となっているデータに触れ、「経営状態が良くなく、実際は赤字だった」と説明。今年3月に5,800万円で買収された事実を挙げ、買収元の貸付金を含めても実質3億円程度の価値であり、企業規模に比べて安価であることを明かした。
赤字企業がメディアで幾度も称賛された理由について、下矢氏は「テレビが好む材料がてんこ盛りだった」と分析。1,600円という視聴者が手を伸ばしやすい絶妙なお得感や、うなぎという分かりやすい映像素材が好まれたことに言及した。それに加え、「テレビ番組の制作者はテレビを作る専門家であり、ビジネスのプロではない」と語り、店舗数の増加だけで経営が好調だと推測してしまうメディアの構造的な問題を提起した。最後は、出店のしやすさに潜むリスクと、急成長ビジネスの実態を捉える難しさを語って余韻を残した。
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YouTubeの動画内容
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