元HKT48松本日向、人生最大露出に挑戦した1st写真集 “オール未公開”のデジタル限定版発売【独占先行カットあり】
元HKT48で、現在はボートレースの冠番組も持つタレント・松本日向が昨年12月に発売した1st写真集『ちょうどいい。』（ワン・パブリッシング）が、電子化することが決定した。
【独占先行カット】刺激的！デジタル限定の未公開写真
きょう28日の発売にあわせて、写真集の未公開カットだけで構成され、さらには写真集未使用の衣装も収録された大ボリュームのデジタル限定写真集も2冊同時に発売。朝のシーンを中心に構成された『もっと、ちょうどいい。』と、夜のシーンを中心に構成された『すごく、ちょうどいい。』。それぞれ違った松本日向の魅力を堪能できる、いずれもちょうどいいぐらい刺激的なデジタル写真集となっている。
記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのは、ベトナムの都市であるフエとダナン。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本と一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっている。
【独占先行カット】刺激的！デジタル限定の未公開写真
きょう28日の発売にあわせて、写真集の未公開カットだけで構成され、さらには写真集未使用の衣装も収録された大ボリュームのデジタル限定写真集も2冊同時に発売。朝のシーンを中心に構成された『もっと、ちょうどいい。』と、夜のシーンを中心に構成された『すごく、ちょうどいい。』。それぞれ違った松本日向の魅力を堪能できる、いずれもちょうどいいぐらい刺激的なデジタル写真集となっている。
記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのは、ベトナムの都市であるフエとダナン。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本と一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっている。