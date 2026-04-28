マイナンバーカードなどのICカードに対応！ICカードリーダライタ
サンワサプライ株式会社は、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードをパソコンで読み取れる、接触型ICカードリーダライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。本製品は、パソコンのUSB Type-Cポートに直接接続できるモデルで、安定した通信でマイナンバーカードなどの読み取りが可能だ。自宅のパソコンから24時間いつでも確定申告やマイナポイントの申請などの公的個人認証サービスを利用した行政手続きをスムーズに行える。
■自宅から出ずに、パソコンでかんたん手続き
ICカードリーダライタは、パソコンに接続してICカードを差すだけで公的個人認証を行える機器だ。マイナンバーカード（個人番号カード）や公的個人認証サービスなどに対応しており、自宅で簡単に確定申告などが行える。税務署に行く必要がなく時間も交通費も節約でき、24時間送信可能なので都合の良い時に申告できて便利だ。
■Type-Cポート搭載のパソコンで使える
USB Type-Cポートを搭載したパソコンに対応した。 USB Aポートがない場合でも、変換アダプタを介さず直接接続して使用できます。※スマートフォンやタブレットに接続して使用することはできない。
■ISO規格の接触型ICカードに対応
ISO/IEC 7816規格（T=0）に準拠した接触型ICカードに対応している。
■オンライン資格確認にも利用できる
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所等で、ICカードリーダーで患者さまのマイナンバーカードを読みとり、保険資格の有無を確認できる。
■Windows・Mac両対応
Windows・Mac両方のパソコンに対応している。
■LED付きで動作確認しやすい
電源・動作状態がひと目でわかる便利なLED付き。
■ケーブル着脱式でコンパクトに収納
ケーブルの取り外しができるので、収納に便利。ケーブルを交換して長さを延長することもできる。ケーブル長は約1ｍ。
■接触型ICカードリーダライタ「ADR-MNICU4」
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■Type-Cポート搭載のパソコンで使える
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ISO/IEC 7816規格（T=0）に準拠した接触型ICカードに対応している。
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■Windows・Mac両対応
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■LED付きで動作確認しやすい
電源・動作状態がひと目でわかる便利なLED付き。
■ケーブル着脱式でコンパクトに収納
ケーブルの取り外しができるので、収納に便利。ケーブルを交換して長さを延長することもできる。ケーブル長は約1ｍ。
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