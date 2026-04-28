えっ！岡本和真がホッケー選手に“変身”！？仲間からフル装備手渡される→ヘルメット入りきらず大爆笑の中でシュート動作 試合前のほっこりシーン
「ブルージェイズ−レッドソックス」（２７日、トロント）
ブルージェイズ・岡本和真が試合前にホッケー選手に“変身”した。
この日はホッケーデーとして開催され、フリー打撃中にスプリンガーがホッケーのフル装備でグラウンドに登場した。
岡本はＴシャツ、短パン姿でフリー打撃の順番待ちをしていると、スプリンガーが近寄ってきた。すると、手袋、ヘルメット、ホッケーのスティックを手渡される。
しかし、ヘルメットが入らきらず、鼻が見えている状況にスプリンガーが大爆笑。さらに岡本はフル装備でスティックを操作する動作を見せると、スプリンガーは指さして「ベリーグッド」と話しかけた。
岡本は試合前にベンチ内の円陣でお辞儀する新しいルーティンをチームに導入するなど、ブルージェイズに溶け込んでいる。この日の光景は仲間からも信頼されていることを象徴するシーンだった。
ファンからは「とても面白い」、「野球カードに載せる必要がある」などと反応があった。
岡本は同戦に「４番・三塁」で先発している。