「ブルージェイズ−レッドソックス」（２７日、トロント）

ブルージェイズ・岡本和真が試合前にホッケー選手に“変身”した。

この日はホッケーデーとして開催され、フリー打撃中にスプリンガーがホッケーのフル装備でグラウンドに登場した。

岡本はＴシャツ、短パン姿でフリー打撃の順番待ちをしていると、スプリンガーが近寄ってきた。すると、手袋、ヘルメット、ホッケーのスティックを手渡される。

しかし、ヘルメットが入らきらず、鼻が見えている状況にスプリンガーが大爆笑。さらに岡本はフル装備でスティックを操作する動作を見せると、スプリンガーは指さして「ベリーグッド」と話しかけた。

岡本は試合前にベンチ内の円陣でお辞儀する新しいルーティンをチームに導入するなど、ブルージェイズに溶け込んでいる。この日の光景は仲間からも信頼されていることを象徴するシーンだった。

ファンからは「とても面白い」、「野球カードに載せる必要がある」などと反応があった。

岡本は同戦に「４番・三塁」で先発している。