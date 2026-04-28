「またゼロからスタートです！」 神谷そらが感じた“同学年選手”竹田麗央との差
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞自身3度目にして初めてメジャーを完走した神谷そらは、充実感のなかに悔しさをにじませた。20位から出た最終日は1バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「75」。トータルイーブンパー・38位で4日間を終えた。「これはちょっと（悔しさと）違う意味だったんですけど…」と話しながら、涙をぬぐった。
【現地写真】ネリー・コルダのブロンドヘアがびしょ濡れに
思い返せば、メジャーの舞台に向けて準備したことがひとつだけある。パターを4本持ち込んだことだ。「いままでは自分のストロークを変えていたけれど、それだと限界もあった」。昨季ドライビングディスタンス1位（261.92y）の飛ばし屋は、パーオンホールの平均パット数2位（1.7550）のパット巧者でもある。そのうえで、さらなるグリーン上での改善を求めていた。この日は「キリンさん」ことエースモデルのオデッセイ『Ai-ONE GIRAFFE-BEAM JAILBIRD MINI』はそのままに、ロフトを寝かせたものを投入した。インパクト直後でボールがわずかに“浮いて”から転がることで、出だしで芝目に持っていかれることが少なくなったという。「ようやくハマってくれました」と、新たな発見を得た。一方、ロフトを立ててアップライトにしたドライバーは「わけわかんなくなっちゃった」。今季はこの調整に試行錯誤が続いている。フェアウェイキープ率は日に日に低下。最終日は23.1％（3/13）にとどまり、シビアなピンを攻めたい2打目以降の攻めにも影響した。この日は同じ2003年度生まれ、“ダイヤモンド世代”の竹田麗央と同組でプレーした。竹田も2024年のドライビングディスタンス1位に輝いており、飛ばし女王の競演。これまで日本では7度同組で回っているが、海外では初めて。目標とする米ツアーの“先輩”は「71」で回り、トータル4アンダー・12位で日本勢最上位に入った。『トカゲって英語でなんていうんだろう』というような他愛ない会話を楽しみながら、そのプレーを間近で見つめた。「自分との違いが明確に分かった。いいお手本というか、自分との差をいろんな部分で見ることができました」。尊敬のまなざしを向ける。一度、主戦場とする日本ツアーに戻り、6月4日開幕の「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）でまた“帰ってくる”。「ちょうど（スコアが）ゼロになった。またゼロからのスタートです！」と笑い、次の大舞台に胸を膨らませた。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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