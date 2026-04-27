熊本県が計画する、半導体関連企業や研究機関を集めた「サイエンスパーク」構想で、不動産大手の三井不動産が整備する「中核となる拠点」の概要が明らかになりました。

【写真を見る】『圧倒的な相乗効果』三井不動産が本気で挑む熊本の未来！ 30ヘクタールの巨大拠点「イノベーション創発エリア」 熊本が"半導体の聖地"へさらに一歩進む

熊本県 木村敬知事「熊本から未来の産業を生み出していくベースとなる、産学官連携の場を切り開いていきたい」

熊本県や合志市と協定を結んだ三井不動産は、合志市竹迫の約30ヘクタールで、県が進める「くまもとサイエンスパーク」構想の中核となる拠点を整備します。

半導体関連企業だけでなく大学や研究機関を誘致し、情報交換やコミュニティーの形成をサポートすることで、産官学の連携強化に繋げる狙いです。

三井不動産 細田恭祐 執行役員「当社が持つ産官学のネットワークを融合することによって、圧倒的な相乗効果を生み出して、開発・研究から量産までを通して支える半導体のエコシステム構築を目指す」

「イノベーション創発エリア」と名づけられた拠点は、5月に着工し、2030年までに完成する予定です。