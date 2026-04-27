AnthropicがClaudeのAIエージェントに物品の売買や交渉を任せるAI市場をシミュレーションするProject Dealを実施、高性能モデルがより優れた取引を行うものの驚きの買い物をしてくるケースも

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