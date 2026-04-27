後発地震の想定、今朝の北海道の地震の１０００倍ほど強いＭ８級以上

「国内では、いつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくない」。

２７日午前７時半から気象庁で緊急の記者会見を開いた海老田綾貴・地震津波監視課長は、日頃からの備えを呼びかけた。

同庁によると、周辺ではマグニチュード（Ｍ）６級の地震が１０年に１回ほどの頻度で起きており、２０１３年２月にも北海道十勝地方南部を震源とするＭ６・５の地震があった。

記者会見では「北海道・三陸沖後発地震注意情報」との関連を問う質問が相次いだ。これに対し、海老田課長は後発地震の想定はＭ８級以上で、今回より地震のエネルギーが１０００倍ほど強いと説明した。

震度５強を観測した北海道浦幌町では、住民が不安を募らせた。沿岸部で暮らす男性（６４）は、２０日の地震で津波警報が出た際に避難を迫られた。今回の揺れの方が大きかったといい、「恐怖を感じた」と語った。旅館を営む女性（７５）も突き上げるような縦揺れでベッドから跳び起きたといい、「次はいつ来るのかと思うと気が気でない」と話していた。町立博物館ではステンレス製のポールが倒れ、床のガラス面にひびが入る被害が出たという。