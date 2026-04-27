「HDLコレステロール」を下げる可能性の高い「5つの食べ物」はご存知ですか？【医師解説】

メディカルドック監修医がHDLコレステロールを下げる可能性の高い食べ物・食生活・予防法を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「大腸がん」を発症し「ストーマ(人工肛門)」をつけた場合の余命はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

コレステロールとは？(悪玉LDL/善玉HDL)

コレステロールは、体内の細胞膜やホルモンの生成に必要な脂質です。ただし、その種類によって健康への影響が異なります。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）

HDLコレステロールは、血管内の余分なコレステロールを肝臓に運び、排出を促します。また、脂質が溜まり動脈硬化を起こした血管からもコレステロールを引き抜くことができます。そのため、心血管疾患のリスクを下げる効果があります。ゆえに、「善玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

悪玉コレステロール（LDLコレステロール）

LDLコレステロールは、過剰になると血管壁に蓄積し、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めます。そのため、「悪玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

HDLコレステロールを下げる可能性の高い食べ物・食生活

HDLコレステロールが高すぎて問題になるということは少ないと考えられます。ここでは、HDLコレステロールを適切なレベルにするためのヒントについて解説しましょう。

大量飲酒を控える

長期間大量に飲酒をすると、CETP（コレステロールエステル転送蛋白）というタンパク質の働きが低下してしまうとされています。その結果、高HDLコレステロール血症につながる場合があります。お酒はほどほどにしておきましょう。

食物繊維を多く摂る

食物繊維は脂質代謝を改善し、HDLコレステロール値を適切な範囲に保つ効果が期待されます。

オート麦、全粒粉パン、野菜、果物などがあります。

オメガ3脂肪酸を含む食品を摂る

オメガ3脂肪酸は血液中の脂質バランスを整え、健康なコレステロール値を維持します。

青魚（サバ、イワシ、サンマ）、亜麻仁油、チアシードなどがあります。

過剰な飽和脂肪酸を控える

飽和脂肪酸の過剰摂取は、コレステロール全体のバランスを崩す可能性があります。

脂肪分の多い肉、バター、加工食品の摂取を減らすことが大切です。

適量のナッツ類を摂取

ナッツ類に含まれる不飽和脂肪酸は、コレステロール値に良い影響を与えます。

アーモンド、クルミ、カシューナッツなどがあります。

HDLコレステロールの上昇を抑えるための予防法

HDLコレステロールを適切に保つためには、日々の生活習慣の改善が重要です

適度な運動を取り入れる

有酸素運動は脂質代謝を改善し、コレステロール値のバランスを整える効果があります。

食事・生活習慣で気をつけるポイントとして、1日30分程度のウォーキングやジョギングを継続することがあります。

飲酒量を適切に保つ

大量飲酒は、CETPの活性を抑え、HDLコレステロール値を上昇させる可能性があります。お酒はほどほどにしておきましょう。

ストレス管理を心がける

慢性的なストレスは脂質代謝に悪影響を及ぼします。リラックスすることでHDLコレステロール値を安定させます。趣味やリラクゼーション法を、日常生活に取り入れる様にすると良いでしょう。

適切な体重を維持する

肥満は脂質異常症のリスクを高めるので、適正体重の維持が重要です。バランスの良い食事と運動を組み合わせましょう。

定期的に健康診断を受ける

脂質異常症は、自覚症状がほとんどないこともあります。早期発見と適切な対応のため、年に1回以上の健康診断を受けるようにしましょう。

「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問

ここまで女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因について紹介しました。ここでは「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

HDLコレステロールが高いまま放置するとどうなりますか？

木村 香菜 医師

一般的にHDLコレステロールが高いことは健康的とされていますが、極端に高い場合は特定の疾患や異常の可能性があります。医師に相談し、適切な検査を受けることをおすすめします。

HDLコレステロールが80以上だと体にどんな影響がありますか？

木村 香菜 医師

HDLコレステロールが80以上でも、特に疾患がない限り問題になることは少ないです。しかし、過剰飲酒や遺伝的要因が関与していることもあります。健康診断で異常値が出た場合は内科を受診しましょう。

編集部まとめHDLコレステロールがとても高い場合には内科で相談

女性でHDLコレステロールが高い原因には、生活習慣やホルモンバランスの他、病気が隠れている場合もあります。心配な場合は、早めに医療機関を受診し、適切な対策を取ることが重要です。

「HDLコレステロール」の異常で考えられる病気

「HDLコレステロール」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

動脈硬化症

冠動脈疾患

肝臓・胆管科の病気

原発性胆汁性胆管炎

内分泌内科の病気

脂肪肝

潜在性甲状腺機能低下症

家族性高HDL血症

HDLコレステロールが高い場合でも、病気が潜んでいる可能性があるため、定期的な健康診断が重要です。

参考文献

コレステロール摂取に関するQ＆A（日本動脈硬化学会）