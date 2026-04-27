4月26日 発表

GANYMEDEのプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は4月26日、CREATOR部門に所属するストリーマーのファン太さんを退団処分としたことを明らかにした。

ファン太さんは主にTwitchでの配信をしているストリーマーで、自身のチャンネルには30万人以上のフォロワーが存在する。様々なイベントへの出演も行なっていた。

退団の経緯としては、ファン太さんがこれまでに複数の女性との間で不貞行為を行なっていたためとしている。外部からの連絡を受け、本人や関係者にヒアリングをしたところこの事実が認められたという。

GANYMEDEの発表ではチームの所属メンバーに対し、高い倫理観や社会規範の遵守を求め研修を実施しているものの、今回の一連の行動はルールに反しており、チームを応援するファンや他の所属メンバーへの影響が重大であると判断し、退団処分を決定。今後はマネジメント体制の見直しと強化に取り組み、バックグラウンドチェックやコンプライアンス研修のさらなる強化を徹底するとしている。

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