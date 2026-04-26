前島亜美、2nd Album『POLYPHONY』7月22日発売決定＆9月には3度目のワンマンライブ開催！

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アニメ・ゲーム・舞台などでマルチに活躍する声優アーティスト・前島亜美が、4月25日(土)に開催されたFCイベント内で、2ndアルバム『POLYPHONY』（ヨミ：ポリフォニー）を7月22日に発売すること、さらに同作を引っ提げたワンマンライブ「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」（ヨミ：マエシマアミ ライブ ニーマルニーロク ポリフォニー）を9月19日(土)に関内ホール(大ホール)にて開催することを発表した。

ソロアーティストデビューから約1年半、TVアニメタイアップ楽曲を3曲リリースするなど、声優アーティストとして着実に注目度を高めている前島亜美。本作にはそれらの楽曲に加え、新曲7曲を収録予定。初回限定盤に付属のBlu-rayには、「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」（ヨミ：マエシマアミ ライブ ニーマルニーゴー ブルーミングノート）のライブ本編映像を収録。映像で彼女のライブパフォーマンスの熱量を体感しながら、3rdライブに向けて気持ちを高めていける内容となっている。

本作は、“POLYPHONY＝多声性（文学的な意味での多声性）”をテーマに、多様な個性を内包するアルバム。今回公開されたコンセプトフォトでもその世界観が表現されており、相反する感情や価値観が“混ざり合わずに在り続ける”内なる葛藤と静かな強さを描き出している。海を背景に佇む前島の姿が印象的に切り取られ、手元で揺れる花火の光も相まって、静けさの中にある力強さを感じさせる仕上がりとなっている。

2ndアルバムの予約は既にスタートしており、発売を記念した、前島亜美初となるフリーミニライブ&特典会の開催も決定している。3rdライブのお見送り会やリリースイベントも予定されているので、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

なお、ワンマンライブのFC先行チケットは5月上旬より抽選受付を開始予定。

アルバムとライブのタイトル『POLYPHONY』に込められた想いや世界観を想像しながら、楽しみに続報を待とう。

●リリース情報

前島亜美 2nd Album

『POLYPHONY』

7月22日発売

予約はこちら

https://ami-maeshima.lnk.to/2nd_Album

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：KICS-94260

価格：￥9,900（税込）

【通常盤（CD）】

品番：KICM-4260

定価：￥3,300（税込）

＜CD＞

「Wish for you」

作詞：Imaban 作曲：Imaban 編曲： 石倉誉之、Imaban

TVアニメ『公女殿下の家庭教師』オープニングテーマ

「不器用に 君のとなり」

作詞：藤林聖子 作曲：YOSHIHIRO (KEYTONE) 編曲：YOSHIHIRO (KEYTONE)

TVアニメ『不器用な先輩。』エンディングテーマ

「Fly Again!!」

作詞：UiNA 作曲：小高光太郎・UiNA 編曲：牧野太洋

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』オープニングテーマ

他 全10曲収録予定

＜Blu-ray＞

「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」ライブ本編映像

他 予定

封入特典（※初回限定盤のみ）

ランダムトレカ3枚入り(全6種)

法人別オリジナル特典

下記販売店にて2nd Album『POLYPHONY』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。

・Amazon ：

初回限定盤：メガジャケ＋トートバッグ（ロゴ使用）

通常盤：メガジャケ

※メガジャケはご購入形態ごとに絵柄は異なります

・アニメイト：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)： アクリルカード（80×57mm）

・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ（32×32mm）

・ソフマップ・アニメガ（一部店舗を除く）： アクリルパネル（L判）

・タワーレコード(一部店舗を除く)：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・とらのあな：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・Neowing ：複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド

・楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋A4クリアファイル

・KING RECORDS STORE：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（57mm）

バンドル盤（※対象商品は初回限定盤のみになります。）

・アニメイト：アクリルスタンド （サイズ：H150×W65mm以内）

価格：11,550円（税抜10,500円）

・ゲーマーズ：アクリルスタンド （サイズ：H120×W70mm以内）

価格：11,440円（税抜10,400円）

・KING RECORDS STORE：ビッグアクリルスタンド（サイズH250mm程度）

価格：13,200円（税抜12,000円）

※絵柄は法人毎に異なります。絵柄は後日公開させていただきます。

※特典物は無くなり次第終了となります。事前に各店舗までご確認ください。

※特典物は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

●ライブ情報

「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール)

チケット情報

2026年5月上旬より前島亜美オフィシャルファンクラブ「Angraecum」にてチケット先行受付開始予定

FCご入会はこちら

https://maeshima-ami.net/signin

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念フリーミニライブ&特典会

6/10（水）18:00〜

【東京】サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

※イベントの内容・詳細は後日発表となります。

※会場へのお問い合わせはお控え下さい。

※本イベントにてCDをご予約いただいた方を対象にミニライブ終了後、特典会を実施いたします。

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念リリースイベント

イベント内容：トーク＆特典会

8/22(土) 開場12:30／開演13:00

【東京都】AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース

8/22(土) 開場15:30／開演16:00

【東京都】アニメイト秋葉原1号館7Fイベントスペース

8/30(日) 開場12:15／開演13:00

【大阪府】アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール

詳細はこちら

https://maeshima-ami.net/contents/1068055

前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念スペシャルイベント

イベント内容：「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」終演後お見送り会

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール) 終演後

詳細はこちら

https://maeshima-ami.net/contents/1068062

●配信情報

前島亜美 Digital Single

「Fly Again!!」

配信中

「Fly Again!!」

作詞：UiNA

作曲：小高光太郎・UiNA

編曲：牧野太洋

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』オープニングテーマ

配信リンクはこちら

https://ami-maeshima.lnk.to/Fly-again

●作品情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』

TBS・BS11にて2026年4月〜放送中

【キャスト】

灰原夏希 役：上村祐翔

星宮陽花里 役：高尾奏音

本宮美織 役：中村カンナ

佐倉 詩 役：山根 綺

七瀬唯乃 役：鈴代紗弓

凪浦竜也 役：鈴木崚汰

白鳥怜太 役：大野智敬

【スタッフ】

原作：雨宮和希 「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：吟

監督：星野美鈴

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：小野ひろみ

美術監督：李 書九

色彩設計：山上愛子

撮影監督：坂井慎太郎

編集：村井秀明

音響監督：立石弥生

音響制作：神南スタジオ

音楽：高尾奏之介

音楽制作：日音

アニメーション制作：スタジオコメット

＜イントロダクション＞

２度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！

「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」

就職を目前に控えた青年・灰原夏希。

かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学４年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？

後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。

果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？

©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト

https://haibarakun-anime.com/

前島亜美オフィシャルサイト

https://maeshima-ami.net/