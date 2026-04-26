◇ナ・リーグ カブス−ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第4打席で中前打を放ち、今季2度目の1試合3安打をマークした。ただ、チームは投手陣が崩れ、連勝が「10」で止まった。

2回1死の第1打席は相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快な4号ソロで敵地は静まった。打たれた右腕も呆然と打球の行方を見送った。

昨季の佐々木との対戦は3打数無安打1四球だったため、5打席目での初安打が本塁打となった。

4回1死の第2打席は少し浮いたスプリットを狙ったものの左飛。ミスショットに悔しそうな顔を見せた。6回無死一塁の第3打席は中前打で好機を拡大した。

8回、先頭で迎えた第4打席は相手4番手・ハートから中前打を放ち、この試合3本目の安打をマークした。23日（同24日）のフィリーズ戦に続き、今季2度目で、これで直近5試合10安打と好調をキープしている。

また、この日は大谷が初回の第1打席から左前打、四球、四球と3打席出塁。その度に右翼を守る鈴木にアイコンタクトやジェスチャーで合図を送り、交流。鈴木も思わず笑みをこぼし、同学年の盟友との仲の良さを見せた。