◆米大リーグブルワーズドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え、４勝目の権利を持って降板し、防御率は３・０９となった。１回裏の先頭・チョウリオには初球のボテボテの三塁