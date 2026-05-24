先頭から連打で失点…痛恨の悪送球も【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に先発登板した。先頭から2者連続の二塁打で先制点を許すと、直後には自らの悪送球から失点を重ねた。“大暴投”に米ファンも「一体どこに投げてる」と肩を落とした。初回、先頭チョウリオにフォーシームを中越え二塁打とされ、続くトゥラングに左翼線