三大若返りビタミンが詰まった『かぼちゃ』はエース級の美容野菜！おすすめの食べ方とは？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

三大若返りビタミンが詰まった『かぼちゃ』はエース級の美容野菜！おすすめの食べ方

三大若返りビタミンが詰まった『かぼちゃ』はエース級の美容野菜

かぼちゃは、三大若返りビタミンのA、C、Eが豊富な、まさにエース級の美容野菜です。

ビタミンAは、肌を老化させる元凶となる紫外線のダメージを受けた肌を修復するために不可欠な栄養素。ビタミンCは、シミのもとになるメラニン色素の生成を抑えて、肌のハリや弾力をもたらすコラーゲンの生成もサポート。若返りビタミンの代表格、ビタミンEは新陳代謝を活発にして肌のターンオーバーを促し、うるおいのある肌に導いてくれます。

また、抗酸化作用が高いビタミンCとEを一緒にとると、相乗効果でより高いアンチエイジング効果を発揮することもわかっています。ビタミンAとCは、免疫力を高める働きもあるので、元気で若々しい体づくりにかぼちゃは欠かせません。

ずっしりと重いかぼちゃは栄養価が高く、厚生労働省が推奨する１日あたりの野菜の摂取量350グラムをぐっと底上げしてくれるのもポイント。甘いから糖質が多いのではと気になるかもしれませんが、同じぐらい甘いスイーツに比べたら低脂肪で低カロリー。むしろ、甘いものを求める気持ちを満たしてくれる上に、野菜不足も解消できるダイエットの味方です。おすすめの食べ方は、かぼちゃ＋クリームチーズ＋スライスアーモンドでつくるサラダ。クリームチーズでたんぱく質がプラスでき、アーモンドの油が、脂溶性ビタミンAとEの吸収を高めてくれるので、若返り効果がパワーアップします。

三大若返りビタミンのA、C、Eが豊富

抗酸化力の高いビタミンA、Ｃ、Ｅが入っている野菜はほかにもありますが、かぼちゃの含有量はトップクラス。美容のためにも健康のためにも食べたい野菜です。

＼若返りビタミンが豊富：かぼちゃ／

効果的な食べ方

煮る、焼く、蒸すなど、なんでもＯＫ。できれば皮ごと食べましょう。スイーツの代わりに食べるのもおすすめです。

体内でビタミンＡに変わるβカロテン

注目の成分 βカロテン(ビタミンA) ビタミンC ビタミンE 食物繊維

βカロテンが体内に吸収されるとビタミンＡに変わり、免疫力を高め、肌や粘膜を守ります。

体のさびつき防止にビタミンＣ

コラーゲンの生成を助けるビタミンＣ。活性酸素やストレスから体を守る働きもします。

かぼちゃとクリームチーズとアーモンドのスーパー若返りサラダ

クリームチースでたんぱく質をプラス。アーモンドを加えてビタミンAとEの吸収力をアップ！

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子