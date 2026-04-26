timelesz、“餃子の神様”とオリジナル餃子づくり 寺西拓人に事件
きょう26日放送のtimeleszが出演する日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00）では、餃子づくりに挑戦する。
【番組カット】わちゃわちゃ…！餃子づくりに奮闘するメンバー
今回のゲストは、餃子の神様・パラダイス山元。餃子は肉と野菜の餡を三日月型に包んだ形が一般的だが、パラダイス山元はその常識を覆すような独創的なオリジナル餃子を生み出してきた。生地からタコの足が飛び出し、まるでタコ壺のようなものなど、見た目から驚かされるものばかり。店は完全招待制で場所も非公開というシークレット仕様となっている。多くの食通が愛する“餃子の神様”が、今回は特別にtimeleszに餃子作りを伝授する。
スタジオに登場した餃子の神様がかぶる独特な帽子に、原嘉孝が早速「そんな帽子売っているんですか？」と切り込むと、今回の進行も務める伊藤俊介（オズワルド）から「1発目にする質問ではない」とツッコまれる。新スタジオセット1回目の収録で少し緊張感もあったが、原の発言で一気に和やかなムードに包まれる。
まずは、パラダイス山元が手がけてきたオリジナル餃子の数々を紹介する。オマール海老を丸ごと使った餃子の迫力に一同大興奮。「食べたいものを皮に包む」をモットーにした、パラダイス山元流の餃子が次々と登場する。途中で行われる「パラダイス山元の餃子クイズ」では、これまで作った中で最も珍しい餃子についての問題が出題されるが、寺西拓人に事件が起きる。
続いては、すぐにまねできる王道餃子作りの極意を伝授する。見た目はオーソドックスながら、中身には驚きの工夫が施されている。一般的な餃子に使われる“ある材料”をあえて使わず、意外な調味料を隠し味として加える。スタジオで実際に調理する中で、多くのテクニックが明かされていく。試食タイムでは、timeleszの小競り合いもぼっ発する。
今回パラダイス山元がtimeleszとやりたかったことは「海外の人にウケる新作餃子を一緒に作る」というもの。timeleszが2人ずつのペアになり、実際に外国人に向けてオリジナル餃子を作ることに。MVPに選ばれたペアは、餃子の神様の店へ招待される。餃子の神様の発想をも超えるオリジナル餃子をtimeleszは作れるのか。
佐藤勝利・菊池風磨ペアは日本といえばの“アレ”を餃子にアレンジ。いつになく真剣なベテランペアはどんな餃子を完成させるのか。寺西・篠塚大輝の最年長×最年少ペアは日本の定番家庭料理をベースに作っていく。
松島聡・猪俣周杜ペアは意外な展開を迎える。大のスイーツ好きな2人が考えたのは、スイーツをアレンジした餃子。餃子の神様も少し不安そうだが、本人は自信満々の様子を見せる。焼肉店で働いていた経験を持つ橋本将生と熱血男・原は餃子と一緒によく食べるあの料理をモチーフにし、逆転の発想で優勝を目指す。
【番組カット】わちゃわちゃ…！餃子づくりに奮闘するメンバー
今回のゲストは、餃子の神様・パラダイス山元。餃子は肉と野菜の餡を三日月型に包んだ形が一般的だが、パラダイス山元はその常識を覆すような独創的なオリジナル餃子を生み出してきた。生地からタコの足が飛び出し、まるでタコ壺のようなものなど、見た目から驚かされるものばかり。店は完全招待制で場所も非公開というシークレット仕様となっている。多くの食通が愛する“餃子の神様”が、今回は特別にtimeleszに餃子作りを伝授する。
まずは、パラダイス山元が手がけてきたオリジナル餃子の数々を紹介する。オマール海老を丸ごと使った餃子の迫力に一同大興奮。「食べたいものを皮に包む」をモットーにした、パラダイス山元流の餃子が次々と登場する。途中で行われる「パラダイス山元の餃子クイズ」では、これまで作った中で最も珍しい餃子についての問題が出題されるが、寺西拓人に事件が起きる。
続いては、すぐにまねできる王道餃子作りの極意を伝授する。見た目はオーソドックスながら、中身には驚きの工夫が施されている。一般的な餃子に使われる“ある材料”をあえて使わず、意外な調味料を隠し味として加える。スタジオで実際に調理する中で、多くのテクニックが明かされていく。試食タイムでは、timeleszの小競り合いもぼっ発する。
今回パラダイス山元がtimeleszとやりたかったことは「海外の人にウケる新作餃子を一緒に作る」というもの。timeleszが2人ずつのペアになり、実際に外国人に向けてオリジナル餃子を作ることに。MVPに選ばれたペアは、餃子の神様の店へ招待される。餃子の神様の発想をも超えるオリジナル餃子をtimeleszは作れるのか。
佐藤勝利・菊池風磨ペアは日本といえばの“アレ”を餃子にアレンジ。いつになく真剣なベテランペアはどんな餃子を完成させるのか。寺西・篠塚大輝の最年長×最年少ペアは日本の定番家庭料理をベースに作っていく。
松島聡・猪俣周杜ペアは意外な展開を迎える。大のスイーツ好きな2人が考えたのは、スイーツをアレンジした餃子。餃子の神様も少し不安そうだが、本人は自信満々の様子を見せる。焼肉店で働いていた経験を持つ橋本将生と熱血男・原は餃子と一緒によく食べるあの料理をモチーフにし、逆転の発想で優勝を目指す。