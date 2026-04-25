【「OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX」オープンベータテスト】 4月25日～ 開始 【OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX】 2027年 発売予定 価格：未定

するめ工房は、Windows用ハイスピードメカシューティングゲーム「OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX」（オメガフェネクス コメンスド プロジェクトシックス）について、本日4月25日よりオープンベータテスト（以下、OBT）を開始した。本作は2027年に発売予定。

本作は、するめまんじゅう氏が開発を手掛ける、「ARMORED CORE for Answer」などに影響を受けたスピード感と広大なマップを飛び回れる自由度を特徴としたハイスピードメカシューティングゲーム。

OBTには、Steamアカウントを持っていればストアページからワンクリックで今すぐ参加可能となっており、序盤のミッションを通して、本作の高速戦闘とカスタマイズの醍醐味をいち早く体験できる。ただし、OBTのデータは本編には引き継ぎできない。OBTの期間は6月頃までの予定。

またオープンベータテスト版は、ゲーム実況生配信、動画投稿などの二次創作活動が可能。収益化を含むすべての活動を自由に行なえる。

□OBT参加（Steam）のページ

□公式Discord（バグ報告・意見の受付窓口）のページ

ゲーム概要

本作では、凄まじい機動力を誇るメカ「イカルス」を駆り、海面スレスレから雲海まで一気に駆け抜け、敵の大軍や強敵と緊張感あふれるバトルを楽しめる。なお作戦中はカメラを三人称視点・コックピット視点に切り替えることができる。

ベータ版より、ストーリーが実装。主人公・コールサイン「シーカー」を軸に、謎の自律兵器が徘徊する前人未踏の大地をめぐる物語が展開される。

キャラクターボイスは主としてプロの声優によるスタジオ収録をしており、世界観を盛り上げる。作戦前のブリーフィングや、作戦中のキャラクター同士のかけあい、UE5の性能を活かしたデモムービーにも注目。

メカデザインは写実的な質感を重視しつつ、ヒロイックな体型のパーツを多く収録。頭、胴体、腕、脚の組み替え、カラーリングの変更や性能のチューンアップなど、機体のカスタマイズ機能も充実している。

ミッションをクリアすることでショップにパーツが追加されていくので、進行するにつれて自分好みの見た目や好きな戦闘スタイルを追求した機体へとどんどんカスタマイズしていくことが可能。

パイロットたちの交流拠点「公式Discordサーバー」が始動

今回のテスト実施に伴い、フィードバックやバグ報告を直接開発者に届けられる公式Discordが開設。自慢の機体アセンブルの共有、スクリーンショットの披露など、パイロット同士が自由に交流できる場も用意される。

□公式Discordサーバー参加リンク

(C)するめまんじゅう