アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけて前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。

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ＡＣＬＥを戦うチームは過密日程、長距離移動など、様々な苦難を強いられる。ただ、その苦労を補ってあまりあるほど、得られるものは大きい。

経験、名誉ももちろんだが、賞金の大きさも魅力の一つであることは間違いない。ＡＣＬＥ優勝チームには賞金１０００万ドル（約１６億円）が設けられており、準優勝にも前身のＡＣＬの優勝賞金と同額の４００万ドル（約６億４０００万円）が与えられる。

Ｊ１のリーグ戦で優勝した場合の賞金は３億円。ルヴァン杯、天皇杯はそろって１億５０００万円と設定されている。仮に国内３冠を達成した場合でも、ＡＣＬＥの優勝賞金に届かないことから、いかにビッグタイトルかが分かるだろう。

優勝、準優勝だけではなく、ラウンド突破ごとにも賞金があり、町田は決勝まで進んだことで２５０万ドル（約４億円）を獲得。既にＪ１優勝の賞金額を超えており、優勝した場合は今大会だけで約２０億円を稼ぐことになる。ここで得た資金によって、選手の補強、施設の拡充など、今後のクラブ強化へ大きな恩恵を受けることになる。

◆ＡＣＬＥの賞金 優勝すれば賞金１０００万ドル（約１６億円）、準優勝は４００万ドル（約６億４０００万円）。賞金とは別に準決勝までの各回戦のボーナスがあり、町田は今大会のここまでで２５０万ドル（約４億円）を獲得している。国内での賞金は、Ｊ１優勝が３億円、天皇杯とルヴァン杯の優勝が１億５０００万円に設定されている。