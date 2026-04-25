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この記事は2024年3月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

直径約78.3ナノメートル（0.0000783ミリメートル）のナノバブルが、1ccあたり約21,800,000個。

ちょっと想像を絶する極微小の泡が、洗濯物の繊維や毛穴の奥まで行きわたり、汚れ落ちを助けてくれるという「アワラッシュ」。

特許取得済のナノバブル発生装置が気になるという人、ぜひチェックしてみてください。

ナノバブルが繊維や毛穴の奥までアプローチ！

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「アワラッシュ」の革新的な技術の核となるのは、トルネーダ®構造によって生み出されるナノバブル。1ccあたり約21,800,000個ものナノバブルが発生し、驚異的な泡の細かさで繊維や毛穴の奥深くまで浸透します。

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ナノバブルによって、洗濯やシャワーで使用される水の清浄能力が向上、汚れ落としをレベルアップしてくれるというわけです。

予洗いが必要なガンコな泥汚れと格闘している人や、頭皮を清潔に保ちたい人にぜひ注目して欲しいプロダクトです。

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工具なしで取り付け可能

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「アワラッシュ」は洗濯機用・シャワーヘッド用とも、特に工具を必要としないカンタン設置が可能。洗濯機用の場合、給水ホースと本体の間にアダプターとして挿入します。

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元栓を締め、蛇口から伸びている給水ホースを本体から外したらまず本体側に設置、続いて給水ホースを接続すればOKです。

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シャワーヘッド用も、設置の仕方はほぼ同じ。

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シャワーヘッドを長く使っている場合、固着が激しくなかなかヘッドが緩まない可能性もありますが、この場合はゴム手袋などを使えば力を掛けやすくなります。

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洗濯機用には、設置時にケガをしないようにラバーキャップも用意。装着された状態でパッケージに収納されているので、最後に給水ホースを接続するまでは、キャップを取り外さないようにしましょう。

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以下のリンク先では、実際に「アワラッシュ」を使って効果の検証をしている様子など、詳しい解説を確認できます。

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Source: CoSTORY