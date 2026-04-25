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買う前に絶対見て！Rakuten WiFi Pocket 5Gに潜む「6つの罠」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「だまされるな！Rakuten WiFi Pocket 5Gの罠を解説」と題した動画を公開した。通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、楽天モバイルの最新5Gルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」について、購入前に知っておくべき注意点とメリットを解説している。



動画の前半では、本間氏が「全員におすすめできる万能ルーターではありません」と語り、6つの罠を指摘する。特に、自宅の固定回線代わりにしようとしている人に対しては、Wi-Fiの5GHz帯を使用する際に通信が途切れる可能性がある点に言及。「途切れない安定した5GHz帯を家で使うには、別売りの専用クレードルを買って屋内設定にするしかない」と注意を促した。さらに、eSIM専用であるため、スマホとルーター間でSIMを頻繁に入れ替えたい人には不向きであることも解説された。



一方で動画の後半では、これらの罠を理解した上で購入すれば「トップクラスのコスパを誇る神端末」になると断言する。5Gと最新のWi-Fi 6に対応しながら、キャンペーン価格で2,990円という設定を「業界全体で見ても異常なほどの価格破壊」と評価。また、5Gエリアであれば光回線レベルの圧倒的な速度が出る可能性や、4,000mAhの大容量バッテリーによる安心感もメリットとして挙げられた。



本間氏は最後に、「楽天回線をメインにして安く・速く・無制限にネットを使いたい人」などに同機をおすすめしている。単なるスペックや価格の安さだけで飛びつくのではなく、自身のライフスタイルや使用用途と照らし合わせて選ぶことの重要性を教えてくれる内容となっている。