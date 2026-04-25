【付録】miffyの「ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてくる！ 予約必須の『MonoMaster 2026年7月号』は5月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号』（宝島社）の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。
今回の目玉は、ミッフィーのデザインが可愛らしいハンディミシンです。ホッチキスのように手元でガチャガチャと押すだけで、ちょっとした裾上げやほつれ直し、薄い生地の縫い合わせが簡単に行えます。重たいミシンを出す手間が省けるため、忙しい時でもサッと取り出して使えるのが大きな魅力です。
ハンディミシン本体をすっぽり収納できる、ミッフィーデザインの専用缶ケースもセットになっています。ミシンだけでなく、付属の糸切りはさみや糸とおし、予備の糸などもまとめて管理できるため、そのまま裁縫ボックスとして活用可能です。見た目も可愛らしく、出しっぱなしにしておいてもインテリアの邪魔になりません。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『MonoMaster 2026年7月号』の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。
片手で手軽に縫える！ ホッチキス感覚のハンディミシン
今回の目玉は、ミッフィーのデザインが可愛らしいハンディミシンです。ホッチキスのように手元でガチャガチャと押すだけで、ちょっとした裾上げやほつれ直し、薄い生地の縫い合わせが簡単に行えます。重たいミシンを出す手間が省けるため、忙しい時でもサッと取り出して使えるのが大きな魅力です。
裁縫箱としても優秀なミッフィーデザインの缶ケース
ハンディミシン本体をすっぽり収納できる、ミッフィーデザインの専用缶ケースもセットになっています。ミシンだけでなく、付属の糸切りはさみや糸とおし、予備の糸などもまとめて管理できるため、そのまま裁縫ボックスとして活用可能です。見た目も可愛らしく、出しっぱなしにしておいてもインテリアの邪魔になりません。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)