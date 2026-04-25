これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号』（宝島社）の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMaster 2026年7月号』の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が見逃せない！


宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。

片手で手軽に縫える！ ホッチキス感覚のハンディミシン


今回の目玉は、ミッフィーのデザインが可愛らしいハンディミシンです。ホッチキスのように手元でガチャガチャと押すだけで、ちょっとした裾上げやほつれ直し、薄い生地の縫い合わせが簡単に行えます。重たいミシンを出す手間が省けるため、忙しい時でもサッと取り出して使えるのが大きな魅力です。

裁縫箱としても優秀なミッフィーデザインの缶ケース


ハンディミシン本体をすっぽり収納できる、ミッフィーデザインの専用缶ケースもセットになっています。ミシンだけでなく、付属の糸切りはさみや糸とおし、予備の糸などもまとめて管理できるため、そのまま裁縫ボックスとして活用可能です。見た目も可愛らしく、出しっぱなしにしておいてもインテリアの邪魔になりません。
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