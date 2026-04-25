ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレード

ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。オリンピアン72人、パラリンピアン43人、総勢115選手が参加。五輪閉幕から約2か月、パラリンピック閉幕から約1か月が経つが、主催者発表によると約5万人が来場。日本橋中央通りに数多くのファンが集まった。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組は、今後はプロとして活動することを明かした。

サイドの沿道を埋めたファンは「ありがとう!!」と書かれた白い旗を振り、選手たちに声援を送った。選手たちが応じると、「キャー！」という声援も。子供連れの家族も多数見受けられた。

“りくりゅう”の2人はリフトも披露。三浦は「身長が小さいので奥のほうまで見ることができなかった。みなさんの目に映るかなという思いでリフトをしてもらった」と明かし、木原も「今日一日すごく幸せな気持ちになった。現役は引退しますが、ペアを広げていきたいという思いになった」と感激していた。

今後はプロとして活動していく。木原は「詳しくはまだお話できない部分も多い」としつつ、「現役期間中は日本の観客の前で演技する機会がなかった。プロとしてやっていきたい。ペアを身近に感じていただけるように。来週にはもう少し詳しい話ができるかなと思う」と説明した。28日に記者会見を予定している。

五輪は史上最多24個のメダルを獲得。フィギュアスケートからは“りくりゅう”ペアらメダリスト8人が勢ぞろいした。スノーボードも金の村瀬心椛や戸塚優斗、現役引退を表明したスピードスケートの高木美帆さんらほとんどのメダリストが参加した。4個のメダルを獲得したパラからもアルペンスキーで銀メダル2個の村岡桃佳ら3人のメダリストが登場した。

冬季五輪では初のパレード開催。コレド室町テラス大屋根広場でオープニングセレモニーが行われ、日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長、日本パラリンピック委員会の森和之会長が挨拶。都内の中高・大学生による吹奏楽部のパフォーマンスも行われた。TEAM JAPANの選手たちが8つのグループに分かれ、メインステージに登壇。グループごとに日本橋中央通り約700メートルのイベントコースを順に練り歩いた。



（THE ANSWER編集部）