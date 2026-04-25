金沢競馬場所属の競走馬「ズッシーノ」が２４日、９９連敗で１００戦目のレースを迎えた。

順位は５着で初勝利は挙げられず、１００連敗を記録した。「負け組の星」として国民的ブームを巻き起こしたハルウララと同じ高知競馬場で２０２１年にデビューし、２３年に金沢に移った７歳牡馬（ぼば）は、まだ見ぬ初勝利を夢見て懸命に走り続ける。（武山克彦）

ズッシーノはスタートで少し体のバランスを崩し、一番後ろから追いかけていく。「ハルウララのような形で有名になりたくはない」。１着を取ることが最も大切な競馬の世界で、関係者たちの正直な思いが聞こえてくる。

中盤に追い上げを見せ、最後の直線コースで懸命に脚を伸ばすも、初勝利には届かなかった。地方競馬全国協会によると、現役馬で１００連敗しているのは、ズッシーノで４頭目となった。鋤田（すきた）誠二調教師（６１）は「がんばったな」と、鞍を外した鼻息の荒い馬体を２回たたき、ズッシーノは厩舎（きゅうしゃ）に戻っていった。

２着７回、３着１５回

祖父、祖母ともに中央競馬のＧＩ馬。デビューから期待をかけられたが、地方の高知競馬場でも勝てなかった。当時の調教師は「別の土地なら水が合うかもしれない」と、知り合いの鋤田調教師にズッシーノを紹介した。

２０２３年４月の厩舎入りの時に初めてズッシーノに会った鋤田さんは「体のバランスが良い。これなら勝てる」と、鍛え上げた。だが、序盤から中盤にかけて先を走るものの、勝ちきれない。これまでの成績は２着７回、３着１５回。あとわずかで勝利という惜しいレースもあった。

もう人間で言えば３０〜４０歳代。年を重ねるごとに走りも落ち着きを見せ、粘り強さも身につけてきた。毎週のようにレースで走り続けても、これまでに重いけがもしていない頑丈な体も健在だ。

「一生懸命な姿を見られるのがうれしい」…周囲は気長に待つ

そんなズッシーノを、周囲は温かく見守る。鋤田調教師を通して馬主となった庭田文雄さん（６１）は「ペットのようなもの。勝ってほしいのはもちろんだが、一生懸命な姿を見られるのがうれしい」と、出走レースは毎回現地で観戦する。

厩務員の中田真一さん（５４）も「おとなしい馬だけど、腕をかんでちょっかいを出してくる時もある。こちらが叱ると、びっくりした表情をする臆病な一面もある」と笑顔を見せる。

普段はおとなしくても、レース前は一気に熱が高まり、鞍（くら）を載せようとすると「はしらないかんのか」（中田さん）とばかりに興奮する。馬はレース後の息づかいで力を尽くせたかどうかわかるといい、中田さんは「いつも鼻息を荒くして帰ってくる。やっぱり勝つまで走ってほしい」と声を振り絞る。

ズッシーノの鞍上（あんじょう）に多く乗ってきた吉田晃浩騎手（４４）は「まだ勝ち方を知らないだけ。一生懸命な馬だから、一番近くにいるファンとしてがんばっていきたい」と力を込めた。