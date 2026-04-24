◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２×―１巨人（２４日・横浜）

大きな仕事だった。巨人・中川皓太投手（３２）が好リリーフ。８戦連続の無失点投球で意地を見せた。

１―０の７回２死二塁から先発・田中将大に代わりマウンドへ。左打者の三森を２球で遊ゴロに抑え、ガッツポーズした。勝てば先輩は日米通算２０３勝目。８７球の力投に必死で応えた。

昨年チーム最多６３試合に登板し、今年から生え抜き投手最年長となった左腕。今季初登板で失点した３月２８日の阪神戦（東京Ｄ）以降は立て直し、一度も失点を許していない。

好結果が続く要因の一つに、独自のメンタリティーがある。「１年間ずっと調子がいいというのはほぼ無い。大事なのは悪い時にどう抑えるか。もちろん常にいいピッチングがしたい。（毎試合）内容が良いに越したことはないけど、結局ゼロに抑えれば、チームには貢献していることになるので。それでいいのかなと思う」。シーズン１４３試合。完璧を求め続けるのは心身ともに自分を苦しめる。たとえピンチを背負っても「ゼロで抑えたらいい」。その心構えが、重圧のかかるリリーバーというポジションで生きている。（堀内 啓太）