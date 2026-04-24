東京ディズニーリゾートにて、自由気ままに遊んでいるスティッチの魅力がつまったグッズが、2026年6月4日（木）より登場します。

スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるアイテムが勢ぞろい。

お友だちとスティッチのグッズを身につけて、パークを思いっきり楽しむのにぴったりなラインナップが展開されます。

東京ディズニーリゾート「スティッチ」グッズ・お土産

発売日：2026年6月4日(木)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「フィガロズ・クロージアー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、スティッチの新作グッズが発売されます。

自由奔放に過ごすスティッチの姿が描かれたデザインは、見ているだけで楽しい気分になれるものばかり。

身につけグッズからデイリーユースな雑貨まで、幅広くラインナップされています。

なお、販売店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合もあります。

カチューシャ

価格：2,400円

パークでのコーディネートに欠かせないカチューシャ。

ポーズをとるスティッチが目を引くデザインで、お友だちとのおそろいコーデも楽しめます。

ショルダーバッグ／スティッチ

価格：1,900円

ちょっとした小物を入れるのに便利なショルダーバッグ。

スティッチの表情がアクセントになった、使い勝手の良いアイテムです。

ショルダーバッグ／スクランプ

価格：3,200円

スクランプの姿をそのまま持ち歩けるようなデザインのショルダーバッグ。

コーディネートの主役になれる存在感があります。

パッチン／スティッチ・耳

価格：950円

手軽に身につけられるパッチン。

髪の毛やバッグなどに付けて、スティッチと一緒にパークを回れます。

パッチン／スティッチ

価格：1,200円

デザインの異なるパッチンもラインナップ。

好みのポーズを選んで、自分らしさを演出できます。

パッチン／エンジェル

価格：1,200円

複数揃えて、その日の気分で使い分けるのもおすすめです。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,200円

肩などにぴたっとくっつく、かわいらしいぬいぐるみ。

どこでもエンジェルと一緒に過ごせる人気のアイテムです。

Tシャツ

価格：各3,000円

サイズ：S、M、L、LL

スティッチが大きくデザインされたTシャツ。

豊富なサイズ展開で、グループでのリンクコーデにもぴったりです。

ぬいぐるみチャーム

価格：2,300円

バッグなどに付けて持ち歩けるぬいぐるみチャーム。

自由気ままなエンジェルの魅力が、ギュッと凝縮されています。

だきぬいぐるみ

価格：4,800円

ボリューム感のある、だきぬいぐるみ。

おうちでのリラックスタイムも、エンジェルと一緒にいられます。

靴下

価格：1,200円

サイズ：22-25cm

足元からコーディネートを楽しめる靴下。

自分用はもちろん、お土産にも喜ばれる一品です。

トートバッグ

価格：800円

使いやすいサイズのトートバッグ。

日常のちょっとしたお出かけにも重宝するデザインです。

ボクサーパンツ

価格：各2,100円

サイズ：M、L

スティッチのデザインが施されたボクサーパンツ。

見えない部分までお気に入りのキャラクターで揃えられます。

タンブラー

価格：1,600円

デスクワークやリラックスタイムに活躍するタンブラー。

お気に入りの飲み物を入れて、スティッチと一緒に一息つけます。

ドリンクボトル

価格：1,900円

持ち運びに便利なドリンクボトル。

水分補給のたびに、スティッチの姿に癒やされます。

ミニタオルセット

価格：1,800円

何枚あっても困らないミニタオルのセット。

異なるデザインがセットになっており、毎日使い分ける楽しみが広がります。

リップクリームセット

価格：1,800円

ココナッツとプルメリアの香りが楽しめるリップクリームセット。

南国の雰囲気を感じさせる香りで、使うたびに明るい気持ちになれます。

スライドミラー

価格：1,900円

外出先での身だしなみチェックに便利なスライドミラー。

コンパクトで持ち運びもしやすく、バッグに忍ばせておきたいアイテムです。

ウォッシュタオル

価格：1,300円

普段使いに最適なウォッシュタオル。

スティッチの愛らしいデザインが、洗面所を華やかに彩ります。

自由気ままなスティッチと一緒に、パークでの特別な時間を過ごしてください！

東京ディズニーリゾート「スティッチ」グッズの紹介でした。

(C) Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自由気ままに遊ぶ姿がかわいい！東京ディズニーリゾート「スティッチ」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.