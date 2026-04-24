Honeysとサンリオキャラクターズがコラボ 推し色を選べて遠征にもぴったりなアイテムが登場
レディースブランド「Honeys」は、サンリオの人気キャラクターとのコラボレーションアイテムを、ハニーズ公式オンラインショップ限定で販売中。Tシャツは一部店舗でも特別販売している。
【画像】推し色とコラボするキャラは？カラーラインナップ
サンリオキャラクターズと特別なカラーが毎日を彩る『選んでMY COLOR』シリーズが新登場。さまざまな表情やお花にかくれた姿がキュートなデザインTシャツ、通勤や旅行にも活躍するキャリーオントートのアイテムを展開する。普段使いはもちろん、イベントやライブなどの推し活、遠征にもぴったり。
■商品詳細
『いろんなお顏Tシャツ』1780円
キャラクターのさまざまな表情がポップなTシャツ。仲良しなお友だちのオシャレな刺しゅうがアクセント。気分を盛り上げてくれるマイカラーでコーデの差し色にも。短めの袖丈と裾丈でトレンドライクな印象に。綿100％素材。
『お花かくれんぼTシャツ』1780円
マイカラーの花にかくれたデザインのバックプリントと、フロントのワンポイント刺しゅうがチャーミングなTシャツ。ゆったりなサイズ感＆腰回りが隠れる丈感もポイント。肌触りの良い綿100％素材。
『キャリーオントート』4980円 ※4月末以降再入荷予定
合皮のパイピングとキャラクターの型押しがアクセント。安心のファスナー開閉で、裏地はさまざまな表情×マイカラーのキュートな総柄。うちわやPCを収納できるクッション仕切りや便利なポケット付き。背面はキャリーケースのハンドルに通せるキャリーオン仕様で、取り付けたまま持ち運べて移動もラクちん。
【画像】推し色とコラボするキャラは？カラーラインナップ
サンリオキャラクターズと特別なカラーが毎日を彩る『選んでMY COLOR』シリーズが新登場。さまざまな表情やお花にかくれた姿がキュートなデザインTシャツ、通勤や旅行にも活躍するキャリーオントートのアイテムを展開する。普段使いはもちろん、イベントやライブなどの推し活、遠征にもぴったり。
『いろんなお顏Tシャツ』1780円
キャラクターのさまざまな表情がポップなTシャツ。仲良しなお友だちのオシャレな刺しゅうがアクセント。気分を盛り上げてくれるマイカラーでコーデの差し色にも。短めの袖丈と裾丈でトレンドライクな印象に。綿100％素材。
『お花かくれんぼTシャツ』1780円
マイカラーの花にかくれたデザインのバックプリントと、フロントのワンポイント刺しゅうがチャーミングなTシャツ。ゆったりなサイズ感＆腰回りが隠れる丈感もポイント。肌触りの良い綿100％素材。
『キャリーオントート』4980円 ※4月末以降再入荷予定
合皮のパイピングとキャラクターの型押しがアクセント。安心のファスナー開閉で、裏地はさまざまな表情×マイカラーのキュートな総柄。うちわやPCを収納できるクッション仕切りや便利なポケット付き。背面はキャリーケースのハンドルに通せるキャリーオン仕様で、取り付けたまま持ち運べて移動もラクちん。