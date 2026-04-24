無料フェス『FREEDOM NAGOYA 2026』タイムテーブル公開 総勢100組が出演
5月16日、17日に愛知・名古屋大高緑地特設ステージにて開催される東海地区最大級無料ロックフェスティバル『FREEDOM NAGOYA 2026』の2日間のタイムテーブルが公開された。
【画像】『FREEDOM NAGOYA 2026』5月17日タイムテーブル
出演アーティストは総勢100組。紅白アーティストを始めライブハウスシーンで活躍する豪華アーティストに加え、お笑い芸人、ラッパー、アイドル、さらに激戦のオーディションを勝ち抜いた若手アーティストなど、多岐にわたるラインナップとなっている。
さらに、すでに発表されている『FREEDOM NAGOYA2026 後夜祭』は7月30日名古屋・RAD NINEに加えて、8月12日にRAD NINE、9月17日に名古屋CLUB QUATTROで開催することを発表。
8月12日のRAD NINE公演の出演アーティストとして、COPES、THE JAPANESE PRIDE、かずき山盛り、MORGIC（O.A）に加え、1バンドの5組が出演する。
9月17日の名古屋CLUB QUATTROの出演アーティストとして、moon drop、the shes gone、the paddles、Gum-9の4組が出演する。後夜祭は今後も追加発表が予定されている。
■『FREEDOM NAGOYA 2026』
日程：5月16日（土）、17(日) 10：00開演／16：00終演予定
会場：愛知・名古屋大高緑地特設ステージ
チケット：入場無料
▼出演アーティスト DAY1（5月16日）：
Arakezuri／Blue Mash／Conton Candy／COPES／EVERLONG／FIVE STATE DRIVE／HONEST／THE JAPANESE PRIDE／KOTORI／KUZIRA／LUCCI／moon drop／the paddles／PK shampoo／POT／SHAKALABBITS／the shes gone／SIX LOUNGE／SKA FREAKS／wacci／Wienners／yonige／the奥歯's／カネヨリマサル／クレイジーウォウウォ！！／ジ・エンプティ／セカンドバッカー／セックスマシーン！！／生ファラオ／ねぐせ。／はるかぜに告ぐ／ビレッジマンズストア／ヤングスキニー／PLYDE（2/27オーディション勝者）／SLACK（3/8オーディション勝者）／Re squall（3/9オーディション勝者）／ミニマムズ（3/12オーディション勝者）／SOH AIBIS（NSMオーディション勝者）
▼Live House R.A.D STAGE 出演アーティスト
DNA GAINZ（Party’z推薦）／Gum-9（RAD SEVEN推薦）／Marie's Girl（R.A.D推薦）／Recca（Party’z推薦）／つきみ（R.A.D推薦）／浪漫派マシュマロ（RAD SEVEN推薦）
▼RAD JAM推薦アーティスト
Cosmoslay（RAD JAM推薦）／YOLOZ（RAD JAM推薦）
▼AUF Booth STAGE出演アーティスト
Atomic Skipper（Acoustic set）／THE BOOGIE JACK（Acoustic set）／DOTAMA／ワタナベシンゴ（THE BOYS&GIRLS）
▼出演アーティスト DAY2（5月17日）
ammo／Baby smoker／BACK LIFT／Bray me／COUNTRY YARD／Dizzy Sunfist／ENTH／FES☆TIVE／FOR A REASON／G-FREAK FACTORY／GOOD4NOTHING／GUMX／HEY-SMITH／Maki／May Forth／MAYSON’s PARTY／Northern19／PEDRO／PUFFY／Reality Crisis／RED SPIDER／Sable Hills／Sunny Girl／VII DAYS REASON／アイスクリームネバーグラウンド／かずき山盛り／カライドスコープ／サバシスター／青春ヶ丘俊光／バックドロップシンデレラ／普通隊長（台湾）／プピリットパロ／ヤングオオハラ／四千頭身／SiLENT←NOiSE（3/13オーディション勝者）／Trase Rush（3/17オーディション勝者）／Beat Light（3/20オーディション勝者）／NENE（NFESオーディション勝者）
▼Live House R.A.D STAGE 出演アーティスト
Daisycall（RAD SEVEN推薦）／hananashi（Party’z推薦）／ORCALAND（RAD SEVEN推薦）／Stain hung over（R.A.D推薦）／古墳シスターズ（R.A.D推薦）
▼RAD JAM推薦アーティスト
AIBECK（RAD JAM推薦）／マザリ（RAD JAM推薦）
▼AUF Booth STAGE出演アーティスト
kurage（Acoustic set）／LEODRAT（Acoustic set）／TSURU（STANCE PUNKS）／ハダカエフダ／村上友哉（明日、照らす／さよならパリス）
【画像】『FREEDOM NAGOYA 2026』5月17日タイムテーブル
出演アーティストは総勢100組。紅白アーティストを始めライブハウスシーンで活躍する豪華アーティストに加え、お笑い芸人、ラッパー、アイドル、さらに激戦のオーディションを勝ち抜いた若手アーティストなど、多岐にわたるラインナップとなっている。
8月12日のRAD NINE公演の出演アーティストとして、COPES、THE JAPANESE PRIDE、かずき山盛り、MORGIC（O.A）に加え、1バンドの5組が出演する。
9月17日の名古屋CLUB QUATTROの出演アーティストとして、moon drop、the shes gone、the paddles、Gum-9の4組が出演する。後夜祭は今後も追加発表が予定されている。
■『FREEDOM NAGOYA 2026』
日程：5月16日（土）、17(日) 10：00開演／16：00終演予定
会場：愛知・名古屋大高緑地特設ステージ
チケット：入場無料
▼出演アーティスト DAY1（5月16日）：
Arakezuri／Blue Mash／Conton Candy／COPES／EVERLONG／FIVE STATE DRIVE／HONEST／THE JAPANESE PRIDE／KOTORI／KUZIRA／LUCCI／moon drop／the paddles／PK shampoo／POT／SHAKALABBITS／the shes gone／SIX LOUNGE／SKA FREAKS／wacci／Wienners／yonige／the奥歯's／カネヨリマサル／クレイジーウォウウォ！！／ジ・エンプティ／セカンドバッカー／セックスマシーン！！／生ファラオ／ねぐせ。／はるかぜに告ぐ／ビレッジマンズストア／ヤングスキニー／PLYDE（2/27オーディション勝者）／SLACK（3/8オーディション勝者）／Re squall（3/9オーディション勝者）／ミニマムズ（3/12オーディション勝者）／SOH AIBIS（NSMオーディション勝者）
▼Live House R.A.D STAGE 出演アーティスト
DNA GAINZ（Party’z推薦）／Gum-9（RAD SEVEN推薦）／Marie's Girl（R.A.D推薦）／Recca（Party’z推薦）／つきみ（R.A.D推薦）／浪漫派マシュマロ（RAD SEVEN推薦）
▼RAD JAM推薦アーティスト
Cosmoslay（RAD JAM推薦）／YOLOZ（RAD JAM推薦）
▼AUF Booth STAGE出演アーティスト
Atomic Skipper（Acoustic set）／THE BOOGIE JACK（Acoustic set）／DOTAMA／ワタナベシンゴ（THE BOYS&GIRLS）
▼出演アーティスト DAY2（5月17日）
ammo／Baby smoker／BACK LIFT／Bray me／COUNTRY YARD／Dizzy Sunfist／ENTH／FES☆TIVE／FOR A REASON／G-FREAK FACTORY／GOOD4NOTHING／GUMX／HEY-SMITH／Maki／May Forth／MAYSON’s PARTY／Northern19／PEDRO／PUFFY／Reality Crisis／RED SPIDER／Sable Hills／Sunny Girl／VII DAYS REASON／アイスクリームネバーグラウンド／かずき山盛り／カライドスコープ／サバシスター／青春ヶ丘俊光／バックドロップシンデレラ／普通隊長（台湾）／プピリットパロ／ヤングオオハラ／四千頭身／SiLENT←NOiSE（3/13オーディション勝者）／Trase Rush（3/17オーディション勝者）／Beat Light（3/20オーディション勝者）／NENE（NFESオーディション勝者）
▼Live House R.A.D STAGE 出演アーティスト
Daisycall（RAD SEVEN推薦）／hananashi（Party’z推薦）／ORCALAND（RAD SEVEN推薦）／Stain hung over（R.A.D推薦）／古墳シスターズ（R.A.D推薦）
▼RAD JAM推薦アーティスト
AIBECK（RAD JAM推薦）／マザリ（RAD JAM推薦）
▼AUF Booth STAGE出演アーティスト
kurage（Acoustic set）／LEODRAT（Acoustic set）／TSURU（STANCE PUNKS）／ハダカエフダ／村上友哉（明日、照らす／さよならパリス）