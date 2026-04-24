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YouTubeチャンネル「ごぼう先生 おひとりさま健康塾」が、「介護職からのセカンドキャリア『移動スーパー』とくし丸」と題した動画を公開した。動画クリエイターのごぼう先生が、全国で展開する移動スーパー「とくし丸」のスタッフに潜入取材を行い、元介護職がオーナーとして活躍できる理由やその実態に迫った。



動画の冒頭、ごぼう先生は「介護職からのセカンドキャリア」として、移動スーパーのオーナーという選択肢に注目。「元介護の仕事をやっていた人が非常に強いらしい」という噂の真相を確かめるべく、とくし丸のスタッフである柿本氏と郷内氏に直撃した。



単刀直入に「稼ぐことはできますか？」と切り込むごぼう先生に対し、スタッフは、個人事業主であるオーナーの平均年収が「大体500万～550万ぐらい」であると回答。介護職の平均年収を上回る数字に、ごぼう先生も思わず驚きの表情を見せた。



さらに、オーナーの前職はシステムエンジニアや官公庁出身者など多岐にわたる中、介護職出身者が「有利だ」とスタッフは断言する。とくし丸の利用者の「8割～9割ぐらいは後期高齢者」であり、介護職で培った高齢者への接客スキルや細やかな気配りが直接活かせるのだという。実際に、元ケアマネジャーのオーナーが、これまでの経験や人脈を活かして地域包括支援センターと連携しながら活躍しているエピソードも紹介された。



また、一般的なフランチャイズ展開とは異なり「加盟金・ロイヤリティがない」という独自の仕組みや、「仕入れリスク0」という安心のビジネスモデルも解説。本部、スーパー、販売パートナーの三者が共に利益を出せるよう設計されており、未経験者向けの無料研修サポートも充実していることが明かされた。



過疎地域だけでなく都心部でも需要が高まる移動スーパーは、利用者の“食”を支え、QOL（生活の質）の維持に直結する重要なインフラとなっている。本動画には、「私の介護施設でも週に2回来てくれて、入居者さんが楽しみにしています！」や、ケアマネージャーからの「ケアプランに位置付けています」といった声が寄せられており、とくし丸が生活支援の一部として深く根付いていることが示された。介護職のスキルが新たな形で社会貢献につながる、希望に満ちた対談となっている。