疲れた日でもパパッと完成！平日の自炊がラクになる「冷凍ストックアイデア」7選

新生活がスタートし、知らず知らずのうちに疲れが溜まりやすいこの時期。「今日はごはんを作る気力が湧かない……」という方もいるはず。そんなときは冷凍ストックが便利！ 休日に準備しておくだけで、平日の料理が驚くほどラクになりますよ。今回はタイパ抜群の冷凍ストックアイデアをご紹介します。

新生活におすすめ！すぐ作れる冷凍ストックレシピを紹介

鶏の塩麹炒め

5日分の冷凍ストックレシピを紹介している＠mikoto_recipeさんの投稿から、月曜日の「鶏の塩麹炒め」をご紹介します。塩麹の効果でお肉はしっとり柔らかくなり、旨みもアップ。





ブロッコリーとにんじんが入っていて彩りも良く、栄養バランスもバッチリ！ 混ざりにくいときは、先に調味料を合わせておくのがムラなく仕上がります◎

お肉やお魚など、事前に5日分のメニューを決めて週末準備すれば平日はらくらく！ ぜひ、参考にしてみてくださいね♪

冷凍ストック5品｜Instagram（@mikoto_recipe）キーマカレー

「未来でラクする下味冷凍レシピ」を発信する＠nami_no_kitchenさんの投稿から、野菜の甘みとスパイス感が絶妙な「キーマカレー」をピックアップしてご紹介します。



ぶんぶんチョッパーで粗みじん切りにした玉ねぎ、にんじん、ピーマンと合い挽き肉をジップロックに入れ、そこにカレー粉などの調味料を合わせて冷凍するだけで下準備が完成！ 仕事から帰ったあと、フライパンで火を通すだけでパパッとメイン料理ができあがります♪ 冷凍庫にストックがあると、献立に迷わず調理ができるのもうれしいポイントです。



下味冷凍レシピ5品｜Instagram（@nami_no_kitchen）豚汁

新生活などで忙しい毎日にほっとひと息つける、豚汁の冷凍ストック術です。具材が多く準備が面倒な豚汁も、時間のあるときに材料を切ってジップロックに入れて冷凍しておけば、解凍不要ですぐに調理できます♪



冷凍することで野菜の細胞膜が壊れ、じっくり煮込んだような深い旨みと甘みのある豚汁を味わえるのが魅力です。こんにゃくや豆腐など、冷凍で食感が変わる食材は調理時に加えるのが、おいしく仕上げるコツですよ！

豚汁｜Instagram（@reitoumama）シャケの昆布バター

焼く手間がかかる魚料理も、冷凍ストックで簡単に食べられます。クッキングシートに生鮭とブロッコリーをのせ、塩こんぶ、めんつゆ、バターと一緒に包んで冷凍するだけで準備は完了。食べるときは凍ったまま電子レンジで加熱すればOKです♪



野菜も同時に調理でき、フライパン不要で洗い物も減らせるため、タイパ抜群で忙しい日でも作りやすいですよ。

シャケの昆布バター｜Instagram（@oto_reitou.recipi）米粉と豆腐の食事パン

なんと、手作りのパンも冷凍ストックできます！ ＠maya_yurumutenkaさんのレシピでは米粉と豆腐を使っており、体に優しくヘルシー。タッパーで生地を混ぜて具材をのせたらレンジでチン。粗熱が取れたら、そのまま冷凍庫で保存できます。



もちふわ食感で腹持ちも良く、ツナやしらすなど具材のアレンジも自由自在です。新生活の忙しい朝でも手軽に栄養をチャージできますよ。

米粉と豆腐の食事パン｜Instagram（@maya_yurumutenka）サイコロステーキ

ひき肉で作るサイコロステーキの冷凍ストックアイデアです。製氷器に肉ダネを詰め、中にチーズを入れるだけで簡単にチーズinステーキが完成します。細かく刻んだえのき入りで、食物繊維や栄養面もばっちり！



凍ったままフライパンで焼くだけのラクちん調理でできあがります。お弁当のおかずにも活用できるので、ぜひ試してみてください。

サイコロステーキ｜Instagram（@shoco_chokatsu）豚すき弁当

毎朝、お弁当を作るのも大変ですよね…。そんなときは、冷凍しておきましょう！ 今回は、豚こま肉と厚揚げで作る、すき焼き風の甘辛炒めを詰めたお弁当の冷凍ストックをご紹介します。



絹厚揚げを使用すれば、解凍後もパサつかず、もっちりとした食感に♪ お肉には片栗粉をまぶすことで、甘辛いタレがしっかり絡み、ご飯が進むおかずになりますよ。



白米を敷いたタッパーにできあがった豚すきをのせて冷凍するだけで、毎日のお弁当が完成！ 週末にまとめて作り置きしておくことで、平日の朝がラクになります。

豚すき弁当｜Instagram（@maki_bento_reitoo）

タイパ最強な冷凍ストックで新生活を乗り切ろう

新生活で疲れが溜まりやすいこの時期こそ、冷凍ストックで賢く乗り切りませんか。休日に作り置きしておけば平日の自炊が驚くほどラクになります。



栄養満点な手作りごはんで体を労りましょう。記事で紹介したタイパ抜群の冷凍ストックアイデアを活用して、忙しい新生活を無理なく乗り切ってくださいね！