二宮和也＆若林正恭『シークレットNGハウス』シーズン2 豪華ゲスト一挙解禁
嵐・二宮和也とオードリー・若林正恭がMCを務める、『シークレットNGハウス Season2』5月22日からPrime Videoにて独占配信される。このほど、豪華メンバーが発表となり、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）が参戦することが決定した。
【写真たくさん】二宮×若林の番組に豪華出演者が集結 春日は珍しい白の衣装
「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。さらにSeason2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップ。
今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。とあるステージには、プレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか…。予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からモニタリングしながらを実況・解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。
今回、豪華ゲストの解禁と合わせてプレーヤービジュアルも解禁。公開されたプレーヤービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身に纏った出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8人が特徴的なビジュアルとなっている。
「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。さらにSeason2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップ。
今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。とあるステージには、プレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか…。予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からモニタリングしながらを実況・解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。
今回、豪華ゲストの解禁と合わせてプレーヤービジュアルも解禁。公開されたプレーヤービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身に纏った出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8人が特徴的なビジュアルとなっている。