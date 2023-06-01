【anemoi】 4月24日 発売予定 価格： 10,780円（初回限定版） 7,700円（DL版）

ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」を本日4月24日に発売する。価格はパッケージ版にあたる初回限定版が10,780円、ダウンロード版が7,700円。本記事では初回限定版のフォトレポートをお届けする。

本作はKeyのフルプライス作品としては約7年半ぶりに発売される恋愛アドベンチャーゲーム。商品展開としてはパッケージ版とダウンロード版が存在し、パッケージ版は全て初回限定版となる。初回限定版にはゲーム本編のほかに様々な特典が付属する。今回はパッケージの外観から、2枚組になったゲームディスクのデザインをはじめ、ボリューム満載の「7大特典」を写真とともに紹介していく。

【Key「anemoi」オープニングムービー】「anemoi」初回限定版 同梱物

・ゲームディスク(2枚組)

・ダウンロードカード

・KSL Live World 2026最速抽選券

■豪華7大特典

・オリジナル冊子

・アレンジアルバム

・アクリルキーホルダー

・ミニ色紙

・オリジナルステッカー

・Lycee Overture PRカード

・ヴァイスシュヴァルツ PRカード

パッケージは「Summer Pockets REFLECTION BLUE（サマポケ）」などのサイズとおおよそ同じで、かなりしっかりとした紙製の箱に様々なアイテムが入っている。表紙はスピカたちメインヒロイン5人が描かれたメインビジュアル、背面にはゲームの概要やCG、スペック表などが書かれている。発売日時点では公開されていないと思われるCGも描かれていたので、これからプレイする人は要注意。

ゲームディスクはゲーム容量の関係から2枚組になっており、Xにてこの情報がアナウンスされた際には話題となったが、それぞれ青空のディスク1と、夕焼けがきれいなディスク2の2枚が入っている。

パッケージ

PS5用のタイトルなど容量の関係でBlu-rayディスク2枚組という仕様の商品は昨今も多々あるが、ノベルゲームでゲームディスク2枚組というのは珍しいかもしれない

また、「使用しているPCにディスクドライブが付いていない！」という人のためにダウンロードカードも付属している。こちらを用いてDLsiteからダウンロードをすることでパッケージ版を買った人も問題なく本作をプレイすることが可能だ。昨今のノートPCにはディスクドライブ非搭載のモデルが多いため、もし本作をプレイするためにPCの購入を検討している人は、軽量のノートPCを買ったとしても本作をプレイできる。

DLカードは裏面にコードが記載。入力するとオンライン上でダウンロードが可能になる。

□DLsiteのコード入力ページ

市区町村の観光パンフレットのよにも見えるこちらは「オリジナル冊子」。あらすじやキャラクター紹介に加え、観光スポット案内もバッチリ用意。作中のキャラクターが真澄町の各スポットを紹介してくれる。加えて、ゲーム内に登場するCGも掲載されているため、本編クリア後に読んだほうが良いかもしれない。ちなみにブックカバーを外した表紙と背表紙も作り込まれており、是非じっくりチェックしてほしいアイテムになっている。

表紙左上の「真澄町観光課 発行」という記載も味のあるデザインだ。表紙はおしゃれな尾道さん

背面には真澄町の観光スポット

クリア後にチェックしたいボリュームだ

付属のCDには作中の楽曲のアレンジバージョン全9曲が収録されている。既にYouTubeなどで一部楽曲の配信が行なわれており、こちらでは各楽曲のアレンジバージョンが楽しめる。ディスクのデザインも凝っており、こちらは作中に登場する印象的な背景をモチーフにしたものだ。全体的に水色多めで「anemoi」らしいフレッシュなデザインに仕上がっている。

TCG「ヴァイスシュヴァルツ」および「Lycee Overture」のプロモカードが5枚ずつ封入されている。メインヒロイン5人それぞれのカードが用意されており、実際に使用することが可能。「ヴァイスシュヴァルツ」に関しては5月1日にトライアルデッキの発売も予定されている。ランダムではなく5人全員のカードが入っているのは嬉しいポイントだ。そのまま飾るのもいいだろう。

「KSL Live World 2026最速抽選券」は名前の通り9月26日に東京 豊洲PITにて開催予定のライブイベントの抽選券。「anemoi」の楽曲を歌うアーティスト陣が参加予定だ。先行抽選の受付期間は5月31日までとなっているため注意しよう。

色紙は原画を担当したNa-Ga氏が描くスピカのデザイン。このあたりは美少女ゲームのパッケージ版特典としてはおなじみのアイテムだ。お手頃なサイズなので飾りやすい。

ステッカーはメインヒロイン5人のデフォルメイラストなどが採用されている。好きな場所に貼るのはもちろんのこと、ダイカットステッカーのようなデザインになっているため、縁を切り取ってスマートフォンケースの背面などに入れるのも良いかもしれない。

ヒロインは2種ずつに対しマスコットキャラクターのツミレは5つも！ 幅を利かせている

最後はツミレのアクリルキーホルダー。ツミレは一見すると目が真っ黒に見えるが、作中の立ち絵の目をよく見てみると渦のような見た目になっている。こちらのキーホルダーでもその目のデザインがしっかり再現されていた。風車にぎゅっと抱きつく姿が愛らしい。

このほか、インストールならびにアップデートに関するマニュアルなども入っている。盛りだくさんの内容になっており、本編クリア後に余韻に浸れるアイテム満載のラインナップになっているため、ダウンロードソフト派の人も是非、初回限定版の購入を検討してみてはいかがだろうか。

(C) VISUAL ARTS/Key