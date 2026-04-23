緒方恵美、Snow Man佐久間大介と初対面「こんなに頼もしい『新人声優』はいないなあ」 とある感覚で“共鳴”
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、スペシャルウィーク週の25日放送回に、声優の緒方恵美がゲスト出演する。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
緒方といえば『幽☆遊☆白書』の蔵馬役や『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役、『呪術廻戦』の乙骨憂太役など、数々の作品で活躍する大人気声優。
佐久間と緒方は今回が初対面。緒方が登壇した、世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』でのエピソードが語られるほか、緒方が演じるキャラクターへの熱い愛を佐久間が語るなど、濃密なトークを繰り広げる。
他にも番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、緒方の人となりやこれまでの経歴について振り返りながらトークを展開。緒方が大事にしている「声優」についての思いが明かされる。
■緒方恵美コメント
まずあまりにも知識量がすごいことにびっくり！
本当に好きでいてくれているんだと驚くと同時に、
こんなに頼もしい「新人声優」はいないなあと思いました（笑）。
いやいやエンターテイナーとしては言わずもがなですが。
個人的には「とある感覚」について共鳴できたことが心に残っています。ありがとう。
あっという間で全然話し足りないというか私が話を聞きたいので、
気が向いたらぜひまたお声がけください。
店でもいいけどスタジオにね？（笑）。
共演もかないますように。そうできるよう私もなんとかがんばります。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
緒方といえば『幽☆遊☆白書』の蔵馬役や『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役、『呪術廻戦』の乙骨憂太役など、数々の作品で活躍する大人気声優。
他にも番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、緒方の人となりやこれまでの経歴について振り返りながらトークを展開。緒方が大事にしている「声優」についての思いが明かされる。
■緒方恵美コメント
まずあまりにも知識量がすごいことにびっくり！
本当に好きでいてくれているんだと驚くと同時に、
こんなに頼もしい「新人声優」はいないなあと思いました（笑）。
いやいやエンターテイナーとしては言わずもがなですが。
個人的には「とある感覚」について共鳴できたことが心に残っています。ありがとう。
あっという間で全然話し足りないというか私が話を聞きたいので、
気が向いたらぜひまたお声がけください。
店でもいいけどスタジオにね？（笑）。
共演もかないますように。そうできるよう私もなんとかがんばります。