TWICE・MOMO＆SANA、『プラダを着た悪魔2』のジャパンアンバサダーに就任 真っ赤なドレスで花添える

TWICE・MOMO＆SANA、『プラダを着た悪魔2』のジャパンアンバサダーに就任 真っ赤なドレスで花添える