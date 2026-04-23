これで十分なのでは？

とか思っちゃた。最近ノイズキャンセリングイヤホンって、すごく一般的になりましたよね。

昔は3万円からです！ みたいな世界でしたけど、今では1万円台でもいい感じのノイキャンイヤホンが選べるようになっています。技術の進歩＆普及って素晴らしい。

え？1万円も高い？ 確かに。

普段使いでお手頃な数千円クラスでノイキャンが手に入ればいいのになぁ…。

とか、そんなうまい話。あるんだなぁ、これが。

Xi aomi REDMI Buds 8 Lite 2,780円 Amazon で見る PR

Xiaomiのエントリーイヤホン「REDMI Buds 8 Lite」です。

もともと3,000円を切る価格なのですが、Amazonのタイムセールでさらに割引きされて2,780円。この値段でノイキャン付きが手に入るって、時代は変わったんだなぁ…。

「いいよね」ってポイントをちゃんと抑えた堅実さ

特徴としては、イマドキの便利系イヤホンって感じですね。

iOS/Android両対応で、対応コーデックはAACとSBC。最大42dBのノイズキャンセリング対応、外音取り込みもサポートしています。

飛行機や電車など常時ゴーゴーとした大音量ノイズをキレイに取り去ることはできないと思いますが、勉強中、仕事中にちょっと集中したいとき、換気扇や周囲のざわめきはいい感じにカットしてくれそうな期待値はありますねー。

バッテリー持ちもなかなかで、イヤホン単体で8時間、ケース併用で36時間と普段使いには必要十分。

さらには、2台同時のデュアルデバイス接続や、イコライザーのカスタマイズなどにも対応していたりと本当に機能豊富。

音質に関しては実際試してみないとなんとも…だけど、機能に関しては「最近のエントリーイヤホンすげーな！」…と驚くばかり。時代は変わったんだなぁ（ニ度目）。

それがこの値段なら気軽に試してみてもいいと思います。コスパ、絶対に高い1台なので！

Source: Amazon