目黒蓮…？ 大阪のJリーガーが擬態 映画『SAKAMOTO DAYS』×ガンバのコラボ発表【5・2のパナスタ限定】
Snow Man・目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）とJリーグ・ガンバ大阪のコラボレーションが決定し、スペシャルビジュアルが公開された。
【画像】映画『SAKAMOTO DAYS』×ガンバ大阪 限定コラボグルメ ラーメン＆肉まん
ビジュアルでは「オオサカデイズ」とされ、かつて「史上最強」と言われた元殺し屋、坂本太郎（目黒）と、ガンバ「史上最強」のGK・東口順昭、そしてモフレムが夢の共演。ここでしか見られないクールなコラボビジュアルで、映画の公開とヴィッセル戦を盛り上げる。
5月2日にパナソニックスタジアム吹田（大阪・吹田市）で開催される明治安田J1百年構想リーグ 第14節のヴィッセル神戸戦で、コラボビジュアルの展開や、SNSキャンペーン、コラボグルメの販売など、多彩なコラボイベントが実施される。
SNSキャンペーンでは、ガンバ大阪公式X（@GAMBA_OFFICIAL）をフォローして指定の投稿をリポストすると、映画『SAKAMOTO DAYS』割引シール風オリジナルステッカーが当たる。
コラボグルメは、「坂本太郎の家族愛ラーメン」（1200円 ※500食限定）、「あの時落とした肉まん」（600円、300食限定）が同日限定で登場する。コラボグルメ購入者限定で映画『SAKAMOTO DAYS』×『ガンバ大阪』コラボビジュアルステッカーをプレゼント。販売は、正午からメインスタンド側広場 ガンバWell-beingパーク内。購入は1人・1回の会計につき商品1点まで。準備数に達し次第販売終了。
■映画『SAKAMOTO DAYS』
「史上最強」と言われた殺し屋、坂本太郎。
ある日、彼は恋に落ちた―そして、あっさり殺し屋引退！
結婚、娘の誕生を経て、街の個人商店の店長となった坂本は、かつての面影が無いほどに……太った!!
だが、そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金が掛けられ、世界中から刺客が集結する―。
「見た目は変わった―。だけど、強さは変わらない」
規格外なヒーローが愛する家族と平和な日常を守るため、かつての部下であり、今は相棒となった心を読むエスパー・シンと共に、迫りくる悪党に挑む!!
【画像】映画『SAKAMOTO DAYS』×ガンバ大阪 限定コラボグルメ ラーメン＆肉まん
ビジュアルでは「オオサカデイズ」とされ、かつて「史上最強」と言われた元殺し屋、坂本太郎（目黒）と、ガンバ「史上最強」のGK・東口順昭、そしてモフレムが夢の共演。ここでしか見られないクールなコラボビジュアルで、映画の公開とヴィッセル戦を盛り上げる。
SNSキャンペーンでは、ガンバ大阪公式X（@GAMBA_OFFICIAL）をフォローして指定の投稿をリポストすると、映画『SAKAMOTO DAYS』割引シール風オリジナルステッカーが当たる。
コラボグルメは、「坂本太郎の家族愛ラーメン」（1200円 ※500食限定）、「あの時落とした肉まん」（600円、300食限定）が同日限定で登場する。コラボグルメ購入者限定で映画『SAKAMOTO DAYS』×『ガンバ大阪』コラボビジュアルステッカーをプレゼント。販売は、正午からメインスタンド側広場 ガンバWell-beingパーク内。購入は1人・1回の会計につき商品1点まで。準備数に達し次第販売終了。
■映画『SAKAMOTO DAYS』
「史上最強」と言われた殺し屋、坂本太郎。
ある日、彼は恋に落ちた―そして、あっさり殺し屋引退！
結婚、娘の誕生を経て、街の個人商店の店長となった坂本は、かつての面影が無いほどに……太った!!
だが、そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金が掛けられ、世界中から刺客が集結する―。
「見た目は変わった―。だけど、強さは変わらない」
規格外なヒーローが愛する家族と平和な日常を守るため、かつての部下であり、今は相棒となった心を読むエスパー・シンと共に、迫りくる悪党に挑む!!