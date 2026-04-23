トミカ、コンバースと初コラボ“シューズ型”ミニカー登場 「ALL STAR（オールスター）」をモチーフに“アソビ心”あふれるデザインに
タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」が初コラボレーションした商品『DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）』を6月20日に発売する。長年愛されてきた両ブランドがタッグを組み、シューズをモチーフにした“新感覚”のトミカが誕生する。
【画像一覧】しっかり運転席も！いろんな角度から見るトミカ×コンバースの“シューズ型”ミニカー
本商品は、コンバースを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」をトミカとして再現したもの。ブランド誕生から56年のトミカと、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生以来100年以上の歴史を持つALL STARという“人気者同士”のコラボが実現した。
シューズ型トミカは初の試みで、双方で想いを交わしそれぞれの“らしさ”を生かしたデザインに仕上がっている。全6色（レッド、ブラック、イエロー、グリーン、ブルー、ベージュ）のカラーバリエーションが用意されている（※中身がわからないミステリーボックス仕様となっており、種類は選べない）。
特徴には「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」「本物そっくりのインソール・アウトソール」「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」「思わず集めたくなるカラーバリエーション」「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」などがあり、たくさんの“驚き”や“アソビ心”が詰まっている。
タカラトミーの流石正氏は「シューズ型トミカは、これまでにない新たな挑戦でしたが、双方のエッセンスが融合したことで、 “アソビ心”溢れるデザインに仕上がりました」とコメント。
コンバースジャパンの加古山純一氏も「単なる意匠の再現に留まらず、コンバースらしい特徴を捉えたHIからOXへと変化するギミックや、細部の造形にまでこだわり、遊び心と完成度を両立したプロダクトに仕上がっていると感じています」と手応えを語っている。
希望小売価格は税込1100円で、全国の玩具店や量販店、トミカ専門店、コンバース直営店、オンラインストアなどで取り扱う。なお、タカラトミーモールでは4月23日から予約受付を開始する。
同商品は、異業種コラボを展開する「ドリームトミカ」シリーズの新ラインとして位置づけられ、今後は第2弾の展開も予定している。
本商品は、コンバースを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」をトミカとして再現したもの。ブランド誕生から56年のトミカと、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生以来100年以上の歴史を持つALL STARという“人気者同士”のコラボが実現した。
シューズ型トミカは初の試みで、双方で想いを交わしそれぞれの“らしさ”を生かしたデザインに仕上がっている。全6色（レッド、ブラック、イエロー、グリーン、ブルー、ベージュ）のカラーバリエーションが用意されている（※中身がわからないミステリーボックス仕様となっており、種類は選べない）。
特徴には「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」「本物そっくりのインソール・アウトソール」「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」「思わず集めたくなるカラーバリエーション」「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」などがあり、たくさんの“驚き”や“アソビ心”が詰まっている。
タカラトミーの流石正氏は「シューズ型トミカは、これまでにない新たな挑戦でしたが、双方のエッセンスが融合したことで、 “アソビ心”溢れるデザインに仕上がりました」とコメント。
コンバースジャパンの加古山純一氏も「単なる意匠の再現に留まらず、コンバースらしい特徴を捉えたHIからOXへと変化するギミックや、細部の造形にまでこだわり、遊び心と完成度を両立したプロダクトに仕上がっていると感じています」と手応えを語っている。
希望小売価格は税込1100円で、全国の玩具店や量販店、トミカ専門店、コンバース直営店、オンラインストアなどで取り扱う。なお、タカラトミーモールでは4月23日から予約受付を開始する。
同商品は、異業種コラボを展開する「ドリームトミカ」シリーズの新ラインとして位置づけられ、今後は第2弾の展開も予定している。