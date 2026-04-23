２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２１日放送の日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・後８時）に出演。体重が現役時代から増加したことをぶっちゃけた。

この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」をテーマに放送。司会のお笑いコンビ「千鳥」のノブに「高橋さん、あんまりぽっちゃりのイメージがないんですけど」と話しかけられた高橋さん。「現役の時と比べると、昔が羽根だとしたら、今は羽根束みたいな感じで重いんですよ」と返答。ノブに「羽根束が分からない！」と言われてしまい、スタジオを笑わせた。

すると「私、（現役時代から）７キロ増えました」とぶっちゃけ。「１４７センチで７キロなのでかなり増えたんですよ」と続けた。

現役時代は「りくりゅう」の木原龍一をペアを組んでいた高橋さんが「毎日滑るので、数グラムでも増えると気づかれてしまった」と明かすと、「そうなんや！」と共演者らはビックリ。パートナーだった木原には「言われますね。悪気はないと思うんですけど、何度もリフトしたりするので、その積み重ねがパフォーマンスにもつながるから自分としてもストイックにしていました」と語った。