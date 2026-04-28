元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、27日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜後11：00）に出演。フィギュアスケート界のプレゼント事情について赤裸々に語った。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・