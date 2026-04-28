元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。フィギュア界の驚きのプレゼント事情を明かした。現役時代にもらったプレゼントが話題となると、高橋さんは「フィギュアスケートとかだと、男子が結構モテるから、ブルガリの時計を2、3個」もらった選手がいると打ち明けた。その選手が「ブログか番組でちょっと好きって言ったらしいんです」と明