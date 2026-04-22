ビジュもめちゃいい感じ♡【ローソン】名店コラボ、見逃すな！「新作スイーツ」

【ローソン】では、専門店とコラボした注目の「新作スイーツ」を販売中。パッケージや見た目もオシャレで、手土産やちょっとした差し入れにも重宝するかもしれません。今回は、旬のフルーツを使い、見た目にもこだわったローソンの新作コラボスイーツをピックアップ。終売前にぜひチェックしてみてください。

甘酸っぱいいちごの香りを楽しめるフロマージュタルト

まずご紹介するのは、「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」。いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（いちびこ）】が監修した商品で、パッケージにもICHIBIKOのうさぎがあしらわれています。@ftn_picsレポーターHaruさん曰く、「ふわっと軽い口どけのフロマージュとしっとりとしたタルト、そして甘酸っぱいいちごジュレが一緒に楽しめる贅沢な味わいのスイーツ」なのだそう。甘酸っぱいいちごの香りを楽しめるタルトで、幸せな気分に浸れそう。価格は、\346（税込）です。

ビジュ良すぎ！ 真っ白クリームのケーキ

綺麗な白いクリームと赤い包み紙が目をひく、「Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ」。レポーターHaruさんも、「ケーキにたっぷり絞られたマスカルポーネクリームが眼福」とコメント。スイーツ専門店の商品と見紛うような、美しい仕上がりです。マスカルポーネクリームの下は、いちごジュレといちごカスタードを重ね、食べる時にも色鮮やかな見た目を楽しめるはず。レポーターHaruさんは、「満足度の高い一品」と絶賛。ぜひ、完売前にチェックしてみて。価格は、\333（税込）です。

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writer：Yuri.A