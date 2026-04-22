Image: 株式会社 RINOCOCO

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

防災用品を自宅に備えていても、外出先での災害にはほぼ丸腰という人も多いはず。瓦礫に埋もれるなんて想像したくもありませんが……。

そんな“日中の防災空白”を埋めてくれるのが、今回紹介する「TinyBlast」。指先サイズ、たった2.2gのチタンボディに救急車のサイレンに匹敵する120dBのホイッスルとガラスブレーカーを凝縮した超小型防災ギアです。

鍵やネックレスに付けて毎日意識せず持ち歩けるので、通勤はもちろんアウトドア中の“もしも”にも備えられるんです。

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吹くだけで救急車並みのサウンド

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災害や遭難時には自分の声だけで気づいてもらえない可能性は高まります。音が届かないことで生命の危機に瀕するのは避けたいですよね。

「TinyBlast」はそんな課題を毎日持ち歩ける大音量ホイッスルとして解決するのが特長。

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得られる音量は最大約120dB。数値だけでは分かりにくいですが、救急車のサイレン並みの音量なので万が一のシーンでも助かる可能性が大幅に上げられそうです。

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本体にはレーザー刻印でSOSモールス信号も印刷済み。記憶しておく手間も不要ですよ。

自動車への閉じ込めにも

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ホイッスル機能に加えて生存度を上げる昨日が窒化シリコン製ガラスブレーカー。

自動車のサイドガラスも破砕できる硬化チップ内蔵のため、水害や衝突事故で車内に閉じ込められた際の緊急脱出にも安心です。なお、フロントガラスは構造が異なるため割れないとのことなのでご注意を。

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標準付属のラバーバンドでパチンコのように使うとさらに強い力が発揮されるそう。

持ち歩きのデメリットが見当たらない

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防災グッズはかさってスタイリッシュじゃない、という従来イメージを覆すのが本製品のデザイン。本体は高耐久なチタン製でたったの2.2gしかないので、

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普段の持ち物にもアドオンしやすく、キーホルダーやネックレス感覚で手軽に災害に備えられるのがポイントです。

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カラーは2種類展開。チタン素地を活かしたナチュラルチタンと、見る角度で表情が変わる「グラデーションチタン」から選択可能でした。

電池も通信も不要で価格も4000円未満とお手頃なので、日常やアウトドア用での備えとしてチェックしてみてください。

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Source: machi-ya