【駒大苫小牧】2006年夏の主将・本間篤史が語る、大嫌いだった兄が繋いだ野球人生。「僕は公立へ行く」名門のスカウトを一度は断った真意とは？
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野球界の歴史に刻まれた「2006年、夏の甲子園決勝」。駒大苫小牧と早稲田実業による伝説の引き分け再試合、その中心にいたのは、眼鏡をかけた若き主将・本間篤史氏でした。
YouTubeチャンネル『アオバラch ～野球密着ドキュメンタリー～』に登場した本間氏。現在は野球指導を通じて次世代に夢を伝えている彼が、全3回のロングインタビューの第1回として、これまで語られることのなかった壮絶な生い立ちと、駒大苫小牧入学の裏側にあった「家族の絆」を明かしてくれました。
「兄が大嫌いだった」――母子家庭で育った負けず嫌いの怪童、その野球人生の原点
本間篤史氏の野球人生を紐解くと、そこには「反骨心」という言葉が常に寄り添っています。母子家庭で育ち、決して裕福とは言えない環境の中、小学3年生で白球を追い始めました。
そんな彼の最大のライバルは、1歳上の実の兄でした。インタビュー中、本間氏は苦笑いしながら当時の本音を吐露します。
「当時は兄貴のことが、マジで大嫌いでした」
同じシニアチームに所属していた中学時代、兄がホームランを打てば、悔しさのあまりその直後の打席で自分もホームランを打ち返す。そんな凄まじい執念で、実の兄から「4番」の座を奪い取ったエピソードは、後の「駒苫の4番・主将」へと繋がる強烈な負けず嫌いの性格を物語っています。
しかし、この「大嫌いな兄」こそが、本間氏の運命を大きく変えるキーマンとなるのです。
「僕は公立へ行きます」名門からのスカウトを拒否した理由と、兄が監督に託した“涙の直訴”
中学時代、その類まれなる長打力で全国に名を馳せた本間氏のもとには、当時の高校野球界を席巻していた名門・駒大苫小牧からのスカウトが届きます。しかし、彼はそのオファーを一度は断ろうとしていました。
「母子家庭で経済的にも厳しかった。僕は地元に残って、早く働くなりして親を支えるつもりでした」
公立高校への進学を心に決めていた本間氏。しかし、彼の知らないところで事態は動いていました。かつて「大嫌い」とまで言い切った兄が、密かに駒大苫小牧の指導者のもとを訪れ、こう直訴していたのです。
「自分の代わりに、どうか弟を獲ってください。あいつには才能があるんです」
後になってこの事実を知ったという本間氏。兄の不器用ながらも深い愛情、そして家族の想いを背負い、彼は北の大地の門を叩くことになります。
もっとも、真面目な話だけで終わらないのが本間氏の魅力です。「最終的に駒苫を選んだ決め手の一つは、携帯電話を持たせてもらえることだったんです（笑）。当時は携帯禁止の学校も多かったですから」と、茶目っ気たっぷりに当時を振り返る場面も。
【次回予告】
運命に導かれるように駒大苫小牧へ入学した本間氏。しかし、そこで待っていたのは、想像を絶するプレッシャーと、のちの大スター・田中将大（現・楽天）との出会いでした。
「1年生の決勝戦、実は試合を全然見ていなかった」という衝撃の告白。そして、最強軍団を率いる主将として、彼はどのようにあの「夏」へと向かっていったのか。
第2話：怪物・田中将大との日々、そして黄金時代の光と影へ続く。
YouTubeチャンネル『アオバラch ～野球密着ドキュメンタリー～』に登場した本間氏。現在は野球指導を通じて次世代に夢を伝えている彼が、全3回のロングインタビューの第1回として、これまで語られることのなかった壮絶な生い立ちと、駒大苫小牧入学の裏側にあった「家族の絆」を明かしてくれました。
「兄が大嫌いだった」――母子家庭で育った負けず嫌いの怪童、その野球人生の原点
本間篤史氏の野球人生を紐解くと、そこには「反骨心」という言葉が常に寄り添っています。母子家庭で育ち、決して裕福とは言えない環境の中、小学3年生で白球を追い始めました。
そんな彼の最大のライバルは、1歳上の実の兄でした。インタビュー中、本間氏は苦笑いしながら当時の本音を吐露します。
「当時は兄貴のことが、マジで大嫌いでした」
同じシニアチームに所属していた中学時代、兄がホームランを打てば、悔しさのあまりその直後の打席で自分もホームランを打ち返す。そんな凄まじい執念で、実の兄から「4番」の座を奪い取ったエピソードは、後の「駒苫の4番・主将」へと繋がる強烈な負けず嫌いの性格を物語っています。
しかし、この「大嫌いな兄」こそが、本間氏の運命を大きく変えるキーマンとなるのです。
「僕は公立へ行きます」名門からのスカウトを拒否した理由と、兄が監督に託した“涙の直訴”
中学時代、その類まれなる長打力で全国に名を馳せた本間氏のもとには、当時の高校野球界を席巻していた名門・駒大苫小牧からのスカウトが届きます。しかし、彼はそのオファーを一度は断ろうとしていました。
「母子家庭で経済的にも厳しかった。僕は地元に残って、早く働くなりして親を支えるつもりでした」
公立高校への進学を心に決めていた本間氏。しかし、彼の知らないところで事態は動いていました。かつて「大嫌い」とまで言い切った兄が、密かに駒大苫小牧の指導者のもとを訪れ、こう直訴していたのです。
「自分の代わりに、どうか弟を獲ってください。あいつには才能があるんです」
後になってこの事実を知ったという本間氏。兄の不器用ながらも深い愛情、そして家族の想いを背負い、彼は北の大地の門を叩くことになります。
もっとも、真面目な話だけで終わらないのが本間氏の魅力です。「最終的に駒苫を選んだ決め手の一つは、携帯電話を持たせてもらえることだったんです（笑）。当時は携帯禁止の学校も多かったですから」と、茶目っ気たっぷりに当時を振り返る場面も。
【次回予告】
運命に導かれるように駒大苫小牧へ入学した本間氏。しかし、そこで待っていたのは、想像を絶するプレッシャーと、のちの大スター・田中将大（現・楽天）との出会いでした。
「1年生の決勝戦、実は試合を全然見ていなかった」という衝撃の告白。そして、最強軍団を率いる主将として、彼はどのようにあの「夏」へと向かっていったのか。
第2話：怪物・田中将大との日々、そして黄金時代の光と影へ続く。
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