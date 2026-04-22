【あすから】牛角、グランドメニューをリニューアルで史上最大級の新商品がラインナップ トッピング・タレを16種に拡充
レインズインターナショナルが展開する牛角は、23日よりグランドメニューをリニューアルする。
【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」
今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というユーザーの声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
今回のリニューアルでは、牛角こだわりの「生つけダレ（卓上のタレ）」を起点に、途中で味わいを変化させながら焼肉を楽しめるよう、トッピングおよびタレのバリエーションを強化した。まずは生つけダレで。その後は味変を重ねながら、時間いっぱい焼肉を楽しめる構成としている。卓上の生ダレやレモンを含め、全16種の組み合わせで焼肉を楽しめる。
新たに登場する「青唐おろし」は、青唐辛子の辛味に和風だしの旨みを重ねた一品で、焼肉に“辛味×清涼感”という新たな味わいを加える。塩ダレのホルモンと合わせることで、脂の甘みを引き立てながらも後味は軽やかに、おつまみ感覚で楽しめる。また、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に加えることで、さっぱりとした中にもピリッとしたアクセントが生まれ、〆の一品としての味わいにも変化をもたらす。
また、「大葉セット（大葉＋白ねぎ）」は、香味野菜の爽やかさによって、塩ダレで味付けした豚カルビの脂の甘みを引き締め、軽やかな後味に仕上げる。こってりとさっぱりを同時に楽しめる、相性の良い組み合わせとなっており、黒毛和牛など脂の旨みが強い肉と合わせることで、上品な余韻を引き立てる楽しみ方も可能。
「だし醤油」「ポン酢」「甘口ダレ」といった新たなタレも加わり、肉・海鮮・野菜など、食材ごとに最適な味わいを選ぶことが可能になった。組み合わせ次第で、自分好みの味わいを見つける楽しさが広がる。
あわせて、過去に販売し好評を博したものの、人気の高さから販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤（ジャン）ダレ」シリーズが復活。にんにくの効いた甘辛い味付けが特長の「醤ダレ」は、ごはんや酒との相性が良く、パンチがありながらもくどさを感じにくい味わい。今回のリニューアルでは、「醤ダレカルビ」などの新商品として展開するほか、既存商品の味付けにも取り入れ、より幅広い楽しみ方を提案する。
そのほかにも、「梅とんタン塩」「やみつき塩キャベツ」など、ユーザーから復活を望む声が多かったメニューを再導入。さらに、「ビビン冷麺」や「牛骨辛みそラーメン」、サラダなどの新商品も加え、焼肉とあわせて楽しめるサイドメニューの充実を図った。焼肉だけでなく、前菜から〆まで含めた“トータルでの満足度向上”を目指す。
「やみつき塩キャベツ」は、“千切り”から、“ざく切り”で復活。キャベツ本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻った。シャキッとした食感と、特製の塩ダレがしっかり絡むことで、一口ごとの満足感がさらに向上。焼肉の合間に箸が止まらなくなる、あの“やみつき体験”を、改めて楽しめる。
「厳選とろカルビ」は、単品メニューの“一番安い”牛カルビをよりおいしく、リーズナブルに提供したいという想いから新登場。牛カルビ（バラ肉）の中でも、脂身の甘みと赤身のやわらかさのバランスに優れた部位を厳選した。大判サイズで提供することで、やわらかさとともに“肉を食べている”満足感をしっかりと感じられる。
また、ホルモンや創作焼肉、石焼ビビンバなどに「ハーフサイズ」を追加し、複数のメニューを少しずつ楽しめるようにした。サイドメニューには「大盛」サイズも導入し、シーンや人数に応じた選びやすさを高める。
さらに、気軽な食事利用のシーンに向けて、大皿メニューとごはんセットを組み合わせた新たな楽しみ方を提案。大皿メニューは1980円（税抜）からと注文しやすい価格帯に設定し、「まずはこれを頼めば満足できる」入口としての役割を担う。あわせて、ごはん・スープ・小鉢などを組み合わせた「ごはんセット」を加えることで、焼肉を“セットメニュー”としても利用できる設計とした。
例えば、「バラエティー4種盛り（並：2〜3人前）1980円（税抜）」と「ごはんセット（2人向け）1480円（税抜）」を組み合わせることで、合計3460円（税抜）。1人あたり1730円（税抜）と、手頃な価格で満足感のある食事を楽しめる。
【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」
今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というユーザーの声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
新たに登場する「青唐おろし」は、青唐辛子の辛味に和風だしの旨みを重ねた一品で、焼肉に“辛味×清涼感”という新たな味わいを加える。塩ダレのホルモンと合わせることで、脂の甘みを引き立てながらも後味は軽やかに、おつまみ感覚で楽しめる。また、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に加えることで、さっぱりとした中にもピリッとしたアクセントが生まれ、〆の一品としての味わいにも変化をもたらす。
また、「大葉セット（大葉＋白ねぎ）」は、香味野菜の爽やかさによって、塩ダレで味付けした豚カルビの脂の甘みを引き締め、軽やかな後味に仕上げる。こってりとさっぱりを同時に楽しめる、相性の良い組み合わせとなっており、黒毛和牛など脂の旨みが強い肉と合わせることで、上品な余韻を引き立てる楽しみ方も可能。
「だし醤油」「ポン酢」「甘口ダレ」といった新たなタレも加わり、肉・海鮮・野菜など、食材ごとに最適な味わいを選ぶことが可能になった。組み合わせ次第で、自分好みの味わいを見つける楽しさが広がる。
あわせて、過去に販売し好評を博したものの、人気の高さから販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤（ジャン）ダレ」シリーズが復活。にんにくの効いた甘辛い味付けが特長の「醤ダレ」は、ごはんや酒との相性が良く、パンチがありながらもくどさを感じにくい味わい。今回のリニューアルでは、「醤ダレカルビ」などの新商品として展開するほか、既存商品の味付けにも取り入れ、より幅広い楽しみ方を提案する。
そのほかにも、「梅とんタン塩」「やみつき塩キャベツ」など、ユーザーから復活を望む声が多かったメニューを再導入。さらに、「ビビン冷麺」や「牛骨辛みそラーメン」、サラダなどの新商品も加え、焼肉とあわせて楽しめるサイドメニューの充実を図った。焼肉だけでなく、前菜から〆まで含めた“トータルでの満足度向上”を目指す。
「やみつき塩キャベツ」は、“千切り”から、“ざく切り”で復活。キャベツ本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻った。シャキッとした食感と、特製の塩ダレがしっかり絡むことで、一口ごとの満足感がさらに向上。焼肉の合間に箸が止まらなくなる、あの“やみつき体験”を、改めて楽しめる。
「厳選とろカルビ」は、単品メニューの“一番安い”牛カルビをよりおいしく、リーズナブルに提供したいという想いから新登場。牛カルビ（バラ肉）の中でも、脂身の甘みと赤身のやわらかさのバランスに優れた部位を厳選した。大判サイズで提供することで、やわらかさとともに“肉を食べている”満足感をしっかりと感じられる。
また、ホルモンや創作焼肉、石焼ビビンバなどに「ハーフサイズ」を追加し、複数のメニューを少しずつ楽しめるようにした。サイドメニューには「大盛」サイズも導入し、シーンや人数に応じた選びやすさを高める。
さらに、気軽な食事利用のシーンに向けて、大皿メニューとごはんセットを組み合わせた新たな楽しみ方を提案。大皿メニューは1980円（税抜）からと注文しやすい価格帯に設定し、「まずはこれを頼めば満足できる」入口としての役割を担う。あわせて、ごはん・スープ・小鉢などを組み合わせた「ごはんセット」を加えることで、焼肉を“セットメニュー”としても利用できる設計とした。
例えば、「バラエティー4種盛り（並：2〜3人前）1980円（税抜）」と「ごはんセット（2人向け）1480円（税抜）」を組み合わせることで、合計3460円（税抜）。1人あたり1730円（税抜）と、手頃な価格で満足感のある食事を楽しめる。