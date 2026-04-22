「別人みたい…」末澤誠也、主演映画ビジュアルに「サイコパス味ある」「めちゃくちゃ不気味」の声！
映画『mentor』の公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。ティザービジュアルを公開したところ、主演のAぇ! group・末澤誠也さんの表情が話題となっています。
【写真】末澤誠也主演作『mentor』のティザービジュアル
SNS上では「別人みたい…」「めちゃくちゃ不気味」「サイコパス味ある」「この満面の笑みが逆に怖いな」「ソワソワするビジュアル…」「想像していたものと全然違ってびっくり！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】末澤誠也主演作『mentor』のティザービジュアル
「この満面の笑みが逆に怖いな」同アカウントは「ちょっと可笑しな3人のとびきり狂ったティザービジュアル」と説明し、1枚の画像を投稿。末澤さん、同じく主演を務める俳優・磯村勇斗さん、そして物語の鍵を握る「メンター」役を務める俳優・綾野剛さんのスリーショットです。磯村さんと綾野さんが神妙な面持ちなのに対し、末澤さんは満面の笑みを浮かべています。3人とも顔が泥まみれなのも含め、とても不穏な1枚です。
末澤さん「可笑しな3人を是非劇場でご覧下さい」末澤さんも同日、自身のInstagramを更新。ティザービジュアルを公開し「楽しみにしててください。可笑しな3人を是非劇場でご覧下さい」とコメントしています。また、エイベックス・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルでは、ティザー映像も公開されているので、気になった人は視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)