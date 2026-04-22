自由編成で挑む指輪探索譚！ メビウス「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」

記事ポイント Nintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」が2026年4月23日に発売ダウンロード版4,000円（税込）、パッケージ版5,500円（税込）で1人用RPGとして展開9種族、16職業、最大6人パーティーによる自由度の高い冒険を楽しめる作品 Nintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」が2026年4月23日に発売ダウンロード版4,000円（税込）、パッケージ版5,500円（税込）で1人用RPGとして展開9種族、16職業、最大6人パーティーによる自由度の高い冒険を楽しめる作品

メビウスが、Nintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」を2026年4月23日に発売します。

自由度の高いキャラクターメイキングや、ランダム性のある指輪探索が楽しめる1人用RPGです。

発売と同時に動画配信・実況のガイドラインを設定し、快適に遊ぶためのパッチ配信も始まっています。

メビウス「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」





タイトル：「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」対応機種：Nintendo Switchジャンル：RPGプレイ人数：1人発売配信予定日：2026年4月23日販売価格：ダウンロード版 4,000円（税込）、パッケージ版 5,500円（税込）開発：株式会社オペラハウス、株式会社メビウスオリジナル楽曲：ベイシスケイプ

舞台は、“6つの意思”が生み出した世界「ハルドラ・イール」。

神々の力を宿す6つの指輪によって保たれていた結界が崩れ、世界各地に飛び散った5つの指輪を巡る冒険が始まります。

プレイヤーは城塞都市トランジェルダから旅立つ冒険者のひとりとして、富や名誉、平和への祈りを胸にダンジョンへ挑みます。

重厚なファンタジー設定も見どころです。

物語と冒険の舞台





物語の中心となるのは、魔王の降臨を目論む巫女によって結界が崩壊した世界。

残る5つの指輪は各地へ散り、モンスターの勢力が急激に拡大していきます。

各地の王が軍を動かしても成果が出ない中、冒険者たちに「5つの指輪を探し出し、竜の牙の結界を再生した者には望むだけの謝礼を出す」との御触れが発せられます。

王道ダンジョンRPGらしい導入に注目。

キャラクターメイキング





選べる種族：9種類選べる職業：16種類設定可能項目：名前、ニックネーム、性別、性格、年齢ボーナスポイントを自由に振り分け可能

キャラクター作成では、種族と職業の組み合わせに加え、性別や性格、年齢まで細かく設定できます。

性格が「善」「悪」のキャラクターは同じパーティーに入れられないなどの制約もあり、編成段階から戦略性が生まれます。

ボーナスポイントはランダム取得のため、再生成を重ねて上級職を狙う遊び方も可能です。

最大6人のパーティー編成





パーティー人数：最大6人前衛：画面左側3人後衛：画面右側3人注意点：後衛で射程「S」の武器は敵に攻撃が届かない

パーティーは最大6人で編成でき、前衛3人、後衛3人の配置が基本になります。

どの職業をどこに置くかで戦い方が変わるため、好みのメンバーを集めるだけでなく、武器射程も踏まえた配置が重要です。

編成の工夫が攻略に直結するシステムです。

5つの指輪を探すゲーム目的





冒険の目的は、世界に飛び散った5つの指輪を探し出すことです。

指輪の多くはダンジョン内に配置されますが、配置場所はゲーム開始時にランダムで決まります。

探索では、イベントクリアで得られるフェイムを捧げることで機能するコンパスが手がかりになります。

メインイベント以外にもさまざまなイベントが用意されており、フェイムやGPの獲得、新機能の解放につながる点も魅力です。

DLCフェイスグラフィック





プレイヤーキャラクターの顔アイコンは、デフォルトの顔グラフィックや職業アイコンに加え、追加DLCによるフェイスグラフィックも予定されています。

現時点では準備中とされており、今後の続報にも期待が高まります。

自分好みの冒険者パーティーをさらに作り込みたい人にはうれしい要素です。

発売日は2026年4月23日、Nintendo Switchで楽しめる1人用RPGとして登場します。

発売と同時に動画配信・実況ガイドラインが設定され、パッチ配信も始まっているため、プレイ前に最新バージョンへ更新しておくと安心です。

自由なキャラクター作成と歯ごたえのある探索を味わいたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

メビウス「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」の発売日はいつですか？

A. Nintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」の発売日は2026年4月23日です。

メビウスが販売し、ダウンロード版とパッケージ版の2形態で展開されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 販売価格は、ダウンロード版が4,000円（税込）、パッケージ版が5,500円（税込）です。

対応機種はNintendo Switchで、プレイ人数は1人となっています。

Q. どんなゲーム内容ですか？

A. 5つの指輪を探しながら世界の結界再生を目指すRPGです。

9種類の種族と16種類の職業からキャラクターを作成し、最大6人のパーティーでダンジョン探索や各種イベントを進めていきます。

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