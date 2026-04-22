「癖がある読み方がある」読むのが難しい“京急本線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度の自己紹介や挨拶で、地元の地名や最寄り駅が話題にのぼる機会も多い4月。 初対面の人にはなかなか正しく読んでもらえない、独特な響きや歴史を持つ駅名の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「京急本線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読み方にちょっと迷うと思う」（40代女性／神奈川県）、「読むのが難しいと率直に思うからです」（40代男性／東京都）、「鮫の字が難しくて読めなかったから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは「早口言葉のような駅名」（60代女性／静岡県）、「漢字は易しいが読めない」（50代男性／徳島県）、「ひとつひとつの漢字の読みはわかるが、組み合わせて読むときに音読みか訓読みががわからない」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「最初に『ざっしょく』と読んでしまった」（50代男性／神奈川県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）、「癖がある読み方があるので難しいと感じた」（40代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「京急本線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：鮫洲／34票同率2位の一つ目は、品川区にある「鮫洲（さめず）」駅です。運転免許試験場があるため東京都民には馴染み深い名前ですが、「洲」を「ず」と読ませる点が初見では難しく感じられます。かつて漁師町として栄えた歴史があり、現在は第一京浜沿いに広がる都会的な街並みと、古き良き下町の雰囲気が混在しています。
回答者からは「読み方にちょっと迷うと思う」（40代女性／神奈川県）、「読むのが難しいと率直に思うからです」（40代男性／東京都）、「鮫の字が難しくて読めなかったから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
同率2位：花月総持寺／34票同率2位の二つ目は、横浜市鶴見区に位置する「花月総持寺（かげつそうじじ）」駅です。2020年に「花月園前」から改称された比較的新しい駅名ですが、曹洞宗の大本山である「總持寺」と、かつて存在した遊園地「花月園」に由来する優雅な名前は、漢字の並びから読み方に迷う人が多いようです。
回答者からは「早口言葉のような駅名」（60代女性／静岡県）、「漢字は易しいが読めない」（50代男性／徳島県）、「ひとつひとつの漢字の読みはわかるが、組み合わせて読むときに音読みか訓読みががわからない」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：雑色／46票1位に輝いたのは、大田区に位置する「雑色（ぞうしき）」駅でした。「雑多な色」と書いて「ぞうしき」と読むこの駅名は、かつての宮中の職名に由来する非常に珍しい地名です。駅周辺には区内屈指の規模を誇る「雑色商店街」が広がり、安くて美味しいグルメが楽しめる活気あふれる街として知られています。
回答者からは「最初に『ざっしょく』と読んでしまった」（50代男性／神奈川県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）、「癖がある読み方があるので難しいと感じた」（40代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)