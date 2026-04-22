圧倒的スケールの夜祭りで超熱狂！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、夏のナイト・エンターテイメントを一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』が開催されます。

2026年7月1日(水)から8月26日(水)までの期間中、パークがカラフルなネオン輝く壮大な夜祭り空間へと変貌を遂げます。

大人も子どもも心の底からリミットを外してはっちゃけることができる、新感覚のサマー・エンターテイメント体験です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』

開催期間：2026年7月1日(水)〜8月26日(水)

※2026年8月21日(金)のイベント開催はありません。

開催時間：18:30〜21:00

※2026年7月3日(金)および8月22日(土)は20:00までの開催となります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を彩る、ド派手な夜限定のお祭りエンターテイメントが誕生します。

大量の水や泡を浴びるびしょ濡れダンス・ショーや、歩くだけで巻き込まれる多彩なストリート・ショーがパーク中を賑わせます。

さらに、光るフードが並ぶフードマーケットやネオンカラーの景品が狙えるゲームなど、まるで縁日の屋台のような楽しい空間が広がります。

新ナイト・ショー『NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ』

開催場所：グラマシーパーク

開催回数：1日2回

※日によって異なります。

軽快なお祭りのリズムに乗せて、全員がびしょ濡れになって盛り上がる最強の夏ダンス・ショーです。

大人気のセサミストリートの仲間たちやマイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカーたちが浴衣姿でメインステージに登場します。

大人気音楽プロデューサー・DJ tofubeatsによるスタイリッシュなサウンドが会場を包み込みます。

おなじみの夏ソングからオリジナルナンバーまで、思いきり声をあげて全力で踊る超熱狂体験と言えます。

ストリート・ショー『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』

開催場所：メルズ・ステージ

開催回数：1日2回

※日によって異なります。

DJスチュアートがごきげんにプレイする80年代エレクトロ・ポップ調ナンバーを楽しめる夜限定のストリート・ショーです。

ステージを飛び出して特設のお立ち台でフィーバーするミニオンたちが目の前に現れます。

ちょっぴりおバカで楽しい「Boo-Yaダンス」を、ハチャメチャになって満喫できます。

フード＆ゲーム

開催店舗：

フード：ユニバーサル・マーケット（ニューヨーク・エリア）をはじめ、パーク内レストランやフードカートなど

ゲーム：フェスティバル・イン・ザ・パーク（ニューヨーク・エリア）

パーク内のフードとカーニバルゲームが、この夏限定でお祭り仕様に姿を変えます。

ネオン提灯が輝くユニバーサル・マーケットには、光るカップで楽しむドリンクや、チョコバナナ味をイメージしたチュリトスがラインナップされます。

パークを散策しながら、縁日気分で食べ歩きグルメを満喫できます。

また、カーニバルゲームの景品にも、夜祭りに映えるネオンカラーのぬいぐるみが登場します。

ハロー！ ネオンサマー・グリーティング

開催場所：グリーン・ストリート（ハリウッド・エリア）

この夏限定のカラフルな浴衣姿でかわいく登場するハローキティ＆ダニエルに会えるグリーティングです。

最高にフォトジェニックな空間で、一緒にダンスを楽しめます。

夏モチーフのネオン・アイテムを手に、カラフルでかわいい夏の1枚を撮影できるプログラムです。

サマーナイト・ストリート・アクション

開催場所：ステージ 22前ストリート（ハリウッド・エリア）

ダブルダッチやBMXなど、ド迫力のアクロバティック・パフォーマンスが圧巻のストリート・アクションです。

夜空に映えるカラフルなネオンの演出により、一層クールな雰囲気を醸し出します。

スゴ技が光るアーニー＆バートのパフォーマンスにも注目が集まります。

サマービート・スプラッシュ

開催場所：ユニバーサル・マーケット付近（ニューヨーク・エリア）

色とりどりのバケツやゴムチューブを叩く西アフリカやブラジルのお祭りなど、初めて出会う世界のお祭りを体感できます。

音と水を楽しむリズミカルなショーで、手拍子をして一緒に参加できるのが特徴です。

サマーナイト・バブル・ファンタジー

開催場所：ハリウッド・エリア

6人組ガールズダンサーによる、シャボン玉とカラフルなライトを使ったダンス・パフォーマンスです。

ポップでキュートな世界観にマッチする大量のシャボン玉が、夏の夜空に舞い上がります。

サマー・グロウ・モーメント

開催場所：ラグーン

開催時間：20:55〜21:00

※毎日開催ではありません。

※開催日、開始時間は日によって異なります。

夏祭りを満喫した一日の締めくくりにぴったりの、ラグーン沿いで開催されるプログラムです。

色とりどりのパイロ（花火）が、音楽に合わせて夏の夜空を華やかに彩ります。

パーク中を賑わす夏祭りの最後を飾る、超感動のモーメントです。

夜間延長営業について

夏の夜を満喫できるプログラムの拡充にともない、2026年7月1日(水)から8月26日(水)の期間中は夜間延長営業が実施されます。

対象期間中は、パーククローズ時間が21:00となります。

サマー・シーズン・パス

発売期間：2026年5月11日(月)〜8月29日(土)

対象期間：2026年7月1日(水)〜8月31日(月)の各日15:00〜パーククローズ

価格：大人（18歳以上） 14,500円(税込)、子ども（4〜11歳） 9,900円(税込)

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

※8月11日(火)、8月12日(水)、8月13日(木)は利用できません。

この夏、ワンシーズン限定でパークを何度でも楽しめるチケットが新登場します。

15:00以降であれば、期間中に何度でも入場してパークを満喫できるお得なパスです。

ナイト・パス

発売期間：2026年4月30日(木)〜8月31日(月)

対象期間：2026年7月1日(水)〜8月31日(月)の各日17:00〜パーククローズ

価格：大人・子ども共通 5,300円(税込)〜

※入場日により価格が異なります。

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット

夏の夜のパークを涼しく効率的に満喫できる、期間限定の1デイ・パスです。

17:00から入場可能で、25周年で盛り上がる夏の夜のパークを存分に楽しめます。

夏祭り満喫セット

発売期間：2026年5月18日(月)〜8月26日(水)

対象期間：2026年7月1日(水)〜8月26日(水)

価格：大人・子ども共通 5,650円(税込)

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

ナイト・ショーの特別鑑賞エリア入場券と、楽しい夏祭りフード、さらにエクスプレス・パスがセットになった期間限定チケットです。

フードには、超！！チョコバナナ・チュリトスと夏祭りの金魚レモンサイダー（ネオン・カップ付き）が含まれます。

エクスプレス・パスは、対象の4つのアトラクション（ミニオン・ハチャメチャ・ライド、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド、ジュラシック・パーク・ザ・ライド、ジョーズ）から1つを選んで優先体験できます。

『NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ』特別鑑賞エリア入場券

発売期間：2026年4月30日(木)〜8月26日(水)

対象期間：2026年7月1日(水)〜8月26日(水)

価格：大人・子ども共通 1,700円(税込)〜

※入場日により価格が異なります。

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

夏のナイト・ショーをステージ間近で楽しめる特別鑑賞エリアの入場券です。

豪快に水がスプラッシュするエリアで、ひと際びしょ濡れになって大熱狂の渦に巻き込まれる超爽快な体験を約束します。

『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー〜最上級ラグジュアリー・プラン〜』

発売期間：2026年5月19日(火)〜

対象期間：2026年7月20日(月)〜8月31日(月)

価格：949,800円(税込)

※4名1組

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーなVIPツアーです。

ランチはキノピオ・カフェや三本の箒など人気レストランでのお食事が用意されます。

ディナーは、VIPエクスペリエンス専用レストラン「Luminant」での壮大な景色を眺めながらの食事か、「パークサイド・グリル」での特別席のスペシャルコースから選べます。

さらに、パーククローズが近づく時間に人気エリアへの案内や、身に着けグッズのプレゼント、ジョーズやジュラシック・パーク・ザ・ライドの貸し切り搭乗など、特別な特典が盛りだくさんの内容です。

大量の水や泡を浴びながら全力で踊って盛り上がる、これまでにないお祭りエンターテイメント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の紹介でした。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

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