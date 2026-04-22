◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で内野安打を放ち、53試合連続出塁を記録した。

1−3の7回2死からフリーランドが四球を選んで出塁すると、ジャイアンツベンチがゲージから左腕・ミラーに継投。3ボール1ストライクからの5球目、スライダーが外角に決まると球審がストライクのコールをしたものの大谷は頭をポンポンと叩き、ABSチャレンジを要求。ただ、判定はストライクのまま変わらなかった。

それでも気落ちすることなく次の6球目、高め直球を振り抜くと、打球は遊撃最深部へ。激走した大谷の足が遊撃手・アダメスの送球よりも早く一塁に到達し、少し安堵の表情を見せた。

初回の第1打席は相手先発・ループの外角に沈むチェンジアップに空振り三振。3回1死の第2打席も低めカーブに2打席続けて空振り三振に倒れた。5回1死の第3打席も右飛に打ち取られ、凡退が続いた。

この内野安打で昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁を「53」に伸ばし、2000年ショーン・グリーンと並び、球団2位タイとなった。また、2018年秋信守（チュ・シンス、レンジャーズ）の「52」を上回り、アジア人最長記録とした。

メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合でまだまだ遠いものの、球団記録のデューク・スナイダーの58試合（1954年）ははっきりと視界に捉えた。

ジャイアンツの本拠地オラクル・パークは右翼席後方の「マッコビー湾」へ直接飛び込む場外本塁打「スプラッシュヒット」が名物の一つ。昨年7月11日（同12日）に日本選手初のスプラッシュ弾を放っており、今カードでも豪快な一発に期待がかかる。