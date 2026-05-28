○ブルージェイズ2−1マーリンズ●＜現地時間5月26日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが本拠地で2カード連続勝ち越し。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、決勝の11号本塁打を放った。同点の6回裏、一死から第3打席を迎えた岡本は3番手左腕ナーディの外角チェンジアップを逆方向に弾き返し、右中間スタンドへ11号ソロ。現地5日のレイズ戦以来、19試合ぶりの一発でチームを勝利に導い