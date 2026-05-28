デーゲームは打率.144、OPS.634ホワイトソックス村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場する。前日の同カードでは起死回生の19号2ランを放ち、本塁打王レースの先頭に立っているが、他にもメジャートップに立つ驚愕の数字がある。村上は前日26日（同27日）のツインズ戦の8回、0-2から同点2ランを叩き込んだ。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約1